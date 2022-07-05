Pakistanlı aile böbrek yetmezliği yaşayan 5 yaşındaki kızlarının tedavisi umuduyla İstanbul'a geldi - Son Dakika
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Pakistanlı aile böbrek yetmezliği yaşayan 5 yaşındaki kızlarının tedavisi umuduyla İstanbul'a geldi

05.07.2022 12:18

Pakistanlı aile 5 yaşında böbrek yetmezliği yaşayan çocuklarının tedavisi umuduyla geldiği İstanbul'da kendilerine uzanacak yardım elini bekliyor.

Pakistanlı aile 5 yaşında böbrek yetmezliği yaşayan çocuklarının tedavisi umuduyla geldiği İstanbul'da kendilerine uzanacak yardım elini bekliyor.

Pakistanlı aile, gelişim bozukluğu yaşayan ve doğuştan böbrek yetmezliği nedeniyle nakil olması gereken 5 yaşındaki kızları Anabıya'nın tedavisi için 3 ay önce Kamalia'dan İstanbul'a gelerek, Tarlabaşı'nda bir eve yerleşti.

Çocuğunun tedavisi için destek çağrısı yapan baba Muhammad Ali, kızlarını ülkelerinde teknolojik yetersizlik nedeniyle tedavi ettiremediklerini söyledi.

Tedavi umuduyla İstanbul'a geldiklerini belirten Ali, "Çocuğum doğuştan hasta. Tedavi olması gerekiyor." diye konuştu.

Ali, artık dayanacak güçlerinin kalmadığını, çocuğunun durumuna çok üzüldüklerini aktararak, şöyle devam etti:

"Kızım ne zaman tuvaletini yapsa çok ağlıyor, acı çekiyor. Sürekli öksürüyor. Ayrıca hastalığından dolayı gelişim sorunu da yaşıyor. Kızım Kamalia'nın 2 böbreği iflas etti. Nakil istiyoruz, tedavi edilmesini istiyoruz. Maddi durumumuz yok. Burada da çevredeki insanların sayesinde kalıyoruz. Türkiye'den çocuğumun tedavisi için yardım bekliyoruz. Pakistan'da tedavi ettiremedik. Kızımın iyi bir hastanede tedavi olması gerekiyor. Çocuğumun iyileşmesini istiyorum."

Anne Katice Ali de kızının tedavisi için yardım beklediklerini vurgulayarak, "Lütfen birileri sesimizi duyup kızımın tedavisi için bize yardım etsin." dedi.

"Birkaç yere ulaştık ancak sonuç alamadık"

Aileye Beyoğlu'nda yardım eden Hasan Karakuş, ailenin yaklaşık 3 ay önce Tarlabaşı'na geldiğini ve Ramazan ayında sofralarına misafir olduğunu belirtti.

Ailenin burada kendilerine çocuklarının hasta olduğu anlattığını dile getiren Karakuş, şunları kaydetti:

"Bizden yardım istediler. Biz de onlara yardım etmek için çocuğu 2 kere sağlık ocağına getirdik. Pakistan'daki sağlık raporlarını doktor inceledi ve araştırma hastanesinde tedavi olması gerektiğini belirtti. Hasta çocuğun araştırma hastanesinde tedavi olması gerekiyor. Birkaç yere bunun için ulaştık ancak sonuç alamadık. Yetkililerden aileye yardımcı olmasını talep ediyoruz."

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Pakistanlı aile böbrek yetmezliği yaşayan 5 yaşındaki kızlarının tedavisi umuduyla İstanbul'a geldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Pakistanlı aile böbrek yetmezliği yaşayan 5 yaşındaki kızlarının tedavisi umuduyla İstanbul'a geldi - Son Dakika
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