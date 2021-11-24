Üye Girişi
Pakistanlı akademisyenler ve öğrenciler Türk tarihine hayran kaldıklarını belirtti - Son Dakika

Pakistanlı akademisyenler ve öğrenciler Türk tarihine hayran kaldıklarını belirtti

24.11.2021 17:48
Pakistanlı akademisyenler ve öğrenciler Türk tarihine hayran kaldıklarını belirtti

Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) yürüttüğü Türkiye Akademik ve Bilimsel İş Birliği Projesi (TABİP) kapsamında İstanbul'a gelen Pakistan GIFT Üniversitesi akademisyen ve öğrencileri, Türk tarihi ve kültürünü tanımaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.

Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) yürüttüğü Türkiye Akademik ve Bilimsel İş Birliği Projesi (TABİP) kapsamında İstanbul'a gelen Pakistan GIFT Üniversitesi akademisyen ve öğrencileri, Türk tarihi ve kültürünü tanımaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.

GIFT Üniversitesinden 5 akademisyen ve 20 öğrenci YEE'nin İstanbul ofisinde düzenlenen etkinliğe katıldı.

YEE Türkiye Akademik ve Bilimsel İş Birliği Projesi Uzmanı Eda Armut, AA muhabirine heyetin ziyaretiyle ilgili yaptığı açıklamada, gelen akademisyen ve öğrencilerin aynı zamanda YEE'nin Türkçe kursuna katılan öğrenciler olduğunu belirtti.

Türkiye ziyaretleri kapsamında öğrencilerin ve akademisyenlerin Türk kültürünü yakından tanıma fırsatı bulduklarını ifade eden Armut, etkinlikle ilgili şu bilgileri paylaştı:

"Programın ilk günü geleneksel Türk kahvaltısını, Türk kültüründe kahvaltının önemini konuştuk. Programın ikinci gününde Türkiye'yi anlatan belgeseller izletildi ve geleneksel Türk kahvesi ve lokum ikram ettik. Üçüncü gün ise Yunus Emre Enstitüsünde Serkan Kamacı tarafından mini ney konseri verildi. Ebru sanatçısı Dilek Kayır da katılımcılara uygulamalı olarak Ebru sanatının inceliklerini gösterdi."

"Kendimizi evimizde gibi hissediyoruz"

GIFT Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Saima Aziz, YEE ile yaptıkları protokol kapsamında Türkiye'ye düzenledikleri gezinin çok faydalı olduğunu belirtti.

Gezi kapsamında ortak iş birlikleri üzerinde fikir alışverişinde bulunduklarını kaydeden Aziza, "Turizm teması üzerinden geliştirilen bir proje kapsamında geldik. Öğrencilerimiz, Türkiye'nin tarih, kültür ve doğal güzellikler bakımından ne kadar zengin ve ne kadar güzel bir ülke olduğunu bizzat yakından görmüş oldu. Yunus Emre Enstitüsüne özellikle bu iş birliği için teşekkür ediyorum. Burada olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz." dedi.

Aziza, ziyaret sayesinde Türk misafirperverliğini yakından tanıma fırsatı yakaladıklarını vurgulayarak, Türk halkının kendilerine çok iyi davrandığını ve Türk kahvaltısına hayran kaldıklarını söyledi.

Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencisi Talha İkbal ise YEE'nin düzenlendiği programın özellikle Türkiye'yi tanımaları konusunda kendilerine çok büyük katkı sağladığını söyledi.

Türkiye'deki tarihi varlıkların korunmasına yönelik çalışmalar hakkında bilgilendirildiklerini aktaran İkbal, "Türkiye'nin 15. yüzyıldan kalan eserlerin korunması için yaptığı çalışmalar beni çok etkiledi. Bu çalışmaları diğer ülkelerin de mutlaka yapması gerekiyor. Burada olmak ve Türkiye'yi yakından tanımaktan mutluyum." diye konuştu.

GIFT Üniversitesi Moda ve Tasarım öğrencisi Haris Gujjer da Türkiye'de milli birlik bilincinin çok yüksek olduğunu belirterek, İstanbul'un muhteşem bir tarihi ve kültürel geçmişi olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin dünyanın gelişmiş ülkeleri arasında olduğunu dile getiren Gujjer, Türkiye'nin ekonomik ve milli birlik bilincini herkesin örnek alması gerektiğini vurguladı.

Türkiye'ye geldiklerinde kendilerini hiç yalnız hissetmediklerini söyleyen Gujjer, "Çünkü Türkiye ile Pakistan kardeş iki ülke. Kendimizi evimizde gibi hissediyoruz. Hiç yabancılık çekmiyoruz. Türkiye'yi tanımaktan mutlu oldum." dedi.

Pakistanlı akademisyenler ve öğrenciler Türk tarihine hayran kaldıklarını belirtti
Pakistanlı akademisyenler ve öğrenciler Türk tarihine hayran kaldıklarını belirtti
Pakistanlı akademisyenler ve öğrenciler Türk tarihine hayran kaldıklarını belirtti
Pakistanlı akademisyenler ve öğrenciler Türk tarihine hayran kaldıklarını belirtti

Yunus Emre, İstanbul, Türkiye, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pakistanlı akademisyenler ve öğrenciler Türk tarihine hayran kaldıklarını belirtti - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Feghouli'den, Fenerbahçe değerlendirmesi: 10 maç oynasak 9'unu kazanırdık 18:01 Feghouli'den, Fenerbahçe değerlendirmesi: 10 maç oynasak 9'unu kazanırdık 22 yaşındaki Minel intihar etmiş! Vücuduna yüksek dozda ilaç enjekte ettiği ortaya çıktı 17:58 22 yaşındaki Minel intihar etmiş! Vücuduna yüksek dozda ilaç enjekte ettiği ortaya çıktı Bu araştırma korkuttu! Açık havada maske takmadan uygulanan sosyal mesafe kuralı hiçbir işe yaramıyor 16:35 Bu araştırma korkuttu! Açık havada maske takmadan uygulanan sosyal mesafe kuralı hiçbir işe yaramıyor
Doların ateşini bu kare düşürdü! BAE Veliaht Prensi yatırım anlaşmaları için Türkiye'de 16:32 Doların ateşini bu kare düşürdü! BAE Veliaht Prensi yatırım anlaşmaları için Türkiye'de İsyancılar esir almıştı! Tüm dünyadan gizledikleri askerlerin görüntülerini yayınladılar! 16:31 İsyancılar esir almıştı! Tüm dünyadan gizledikleri askerlerin görüntülerini yayınladılar! Müslüme'nin ölümüyle ilgili kahreden detaylar ortaya çıktı! Cansız bedeninin üzerinde larvalar oluşmuş 15:55 Müslüme'nin ölümüyle ilgili kahreden detaylar ortaya çıktı! Cansız bedeninin üzerinde larvalar oluşmuş
Kemal Kılıçdaroğlu, MYK sonrası basın açıklaması gerçekleştirdi 15:27 Kemal Kılıçdaroğlu, MYK sonrası basın açıklaması gerçekleştirdi İçişleri eski bakanlarından Hasan Fehmi Güneş toprağa verildi: Cenazeye 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer de katıldı 14:52 İçişleri eski bakanlarından Hasan Fehmi Güneş toprağa verildi: Cenazeye 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer de katıldı

Son Dakika Haberleri
18:01 Feghouli'den, Fenerbahçe değerlendirmesi: 10 maç oynasak 9'unu kazanırdık
17:59 Ölüp yeniden dirildiğini açıklayan kadın, cehennemi anlattı: Korkunç şeyler gördüm
17:58 22 yaşındaki Minel intihar etmiş! Vücuduna yüksek dozda ilaç enjekte ettiği ortaya çıktı
17:42 Fatih Terim derbi sonrası ilk kez konuştu: Derbinin telafisi vardır, Marsilya maçının yoktur
17:41 Türkiye'ye ziyarette bulunan BAE Prensi'nin birçok anlaşmaya imza atacağı düşünülüyor
17:23 Son Dakika: Dolar kuru akaryakıt fiyatlarını etkiledi! Benzin ve motorindeki artış 1 liradan daha fazla
16:52 Bu uçak pide salonu olacak!
16:46 AK Partili vekile göre "Ülkede yokluk yok, her şeyde bolluk ortada!"
16:38 Meteoroloji uyardı! Türkiye'yi etkisi altına alacak kar yağışı 1 Aralık çarşamba günü bekleniyor
16:31 İsyancılar esir almıştı! Tüm dünyadan gizledikleri askerlerin görüntülerini yayınladılar!
Doğal gazı açarak bebeğiyle intihar ettiği öne sürülmüştü! O kadının erkek arkadaşı iddiaları yalanladı Doğal gazı açarak bebeğiyle intihar ettiği öne sürülmüştü! O kadının erkek arkadaşı iddiaları yalanladı         
18:03
Ölüp yeniden dirildiğini açıklayan kadın, cehennemi anlattı: Korkunç şeyler gördüm Ölüp yeniden dirildiğini açıklayan kadın, cehennemi anlattı: Korkunç şeyler gördüm         
17:59
Meteoroloji uyardı! Türkiye'yi etkisi altına alacak kar yağışı 1 Aralık çarşamba günü bekleniyor Meteoroloji uyardı! Türkiye'yi etkisi altına alacak kar yağışı 1 Aralık çarşamba günü bekleniyor         
16:38
Rihanna'dan yeni yıla özel iç çamaşırı koleksiyonu! Rihanna'dan yeni yıla özel iç çamaşırı koleksiyonu!         
16:33
Son Dakika: Emniyet kurdaki dalgalanma sonrasında halkı sokağa çağıran 271 sosyal medya hesabı için işlem başlattığını açıkladı Son Dakika: Emniyet kurdaki dalgalanma sonrasında halkı sokağa çağıran 271 sosyal medya hesabı için işlem başlattığını açıkladı         
16:31
Son Dakika: Piyasalarda BAE Veliaht Prens etkisi! Dolar 1.60 lira, altın ise 100 lira birden düştü Son Dakika: Piyasalarda BAE Veliaht Prens etkisi! Dolar 1.60 lira, altın ise 100 lira birden düştü         
16:30
Bugün ne izleyeceksiniz: Sadakatsiz, Kanunsuz Topraklar ve Kuruluş Osman Bugün ne izleyeceksiniz: Sadakatsiz, Kanunsuz Topraklar ve Kuruluş Osman         
15:30
Köpeğe cinsel şiddette bulunan kadın, 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı Köpeğe cinsel şiddette bulunan kadın, 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı         
15:22
Korkunç kaza kamerada! Otomobilin çarptığı adamın bacağı koptu Korkunç kaza kamerada! Otomobilin çarptığı adamın bacağı koptu         
14:43
Genç kadın, apartmanın bodrum katında öldürülmüştü! Odadaki kitap dikkat çekti: Kabadayıların gizemli dünyası Genç kadın, apartmanın bodrum katında öldürülmüştü! Odadaki kitap dikkat çekti: Kabadayıların gizemli dünyası         
14:12
Atanamayan öğretmen İYİ Parti grubunda konuştu: Türk Dili ve Edebiyatı mezunuyum, markette çalışıyorum Atanamayan öğretmen İYİ Parti grubunda konuştu: Türk Dili ve Edebiyatı mezunuyum, markette çalışıyorum         
12:53
Karısının yasak aşkını öldüren şahıs: Babam da aldatma mevzusundan annemi öldürmüştü Karısının yasak aşkını öldüren şahıs: Babam da aldatma mevzusundan annemi öldürmüştü         
11:43
"Türkler ne olursa olsun hayatta kalır" sözüyle tanınan yatırımcı Mobius'tan çarpıcı yorum "Türkler ne olursa olsun hayatta kalır" sözüyle tanınan yatırımcı Mobius'tan çarpıcı yorum         
11:39
Rusya'da insan yiyen adam paniğe neden oldu Rusya'da insan yiyen adam paniğe neden oldu         
11:28
Müslüme'nin ağabeyi gazetecilerin sorularına "Ben konuşamıyorum, rahat değilim" dedi Müslüme'nin ağabeyi gazetecilerin sorularına "Ben konuşamıyorum, rahat değilim" dedi         
10:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı Oktay Saral: Hepinizin canı cehenneme, müptezeller Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı Oktay Saral: Hepinizin canı cehenneme, müptezeller         
08:36
Miray Daner, yeni sevgilisi Oğulcan Engin'le fotoğrafını paylaştı Miray Daner, yeni sevgilisi Oğulcan Engin'le fotoğrafını paylaştı         
08:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2021 18:08:56. #1.12#
SON DAKİKA: Pakistanlı akademisyenler ve öğrenciler Türk tarihine hayran kaldıklarını belirtti - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement