Son Dakika Haberleri: Pakistanlı Alim Mufti Taki Osmani'ye Silahlı Saldırı

Pakistanlı Alim Mufti Taki Osmani'ye Silahlı Saldırı

1 saat önce

Pakistan eski şeriat mahkemesi yargıcı ve Karaçi Darul Ulum Korangi İslam Üniversitesi eğitim görevlisi Mufti Taki Osmani'nin içinde bulunduğu araca silahlı saldırı düzenlendi.

Pakistanlı Alim Mufti Taki Osmani'ye Silahlı Saldırı, System.String[]
Pakistan eski şeriat mahkemesi yargıcı ve Karaçi Darul Ulum Korangi İslam Üniversitesi eğitim görevlisi Mufti Taki Osmani'nin içinde bulunduğu araca silahlı saldırı düzenlendi. Osmani, saldırıdan yara almadan kurtuldu.

Osmani'nin asistanı Abid Sıddık Ömerson, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Osmani'yi taşıyan araca Karaçi'nin Şahrah-i Faysal bölgesinde silahlı saldırı düzenlendiğini söyledi. Ömerson, Osmani'nin yara almadığını ancak şoförünün yaralandığını, korumasının da hayatını kaybettiğini bildirdi.

Sindh Valisi İmran İsmail, Osmani'nin uzun zamandır ölüm tehdidi aldığı için kendisine koruma verildiğini kaydetti.

Osmani, 1980-1982 yıllarında Federal Şeriat Mahkemesi yargıçlığı, 1982-2002 yıllarında ise Anayasa Mahkemesi Şeriat Mahkemesi Temyiz Kurulu üyeliği yapmıştı.

ABD, İngiltere, Lüksemburg gibi ülkelerdeki şeriat kurullarında da başkanlık görevleri yapan Osmani, İslam İşbirliği Teşkilatı destekli Uluslararası İslami Fıkıh Akademisi'nin de daimi üyesi.

Osmani, Karaçi Darul Ulum İslam Üniversitesinde Sahih-i Buhari hadis eğitimi, fıkıh ve İslam ekonomisi alanlarında eğitimler veriyor.

Öte yandan Pakistan medyasında yer alan habere göre, Karaçi Darul Ulum İslam Üniversitesinde görevli Mevlana Amir Şahabuddin Han'ın aracına silahlı 4 saldırgan ateş açtı.

Sindh eyaletinin Karaçi kentindeki Nipa Çovrangi bölgesinde düzenlenen saldırıda Han ağır yaralanırken, koruması Sanobar Han hayatını kaybetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 02:12 Kaynak: AA

Pakistan, Karaçi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İki Köprünün Geçiş Garantileri Tutmadı, Hazine 1,76 Milyar TL Ödedi Eski Sevgiliye "Yeniden Birlikte Olalım" Israrının Bedelini Canıyla Ödedi Traklar'a Ait 4 Bin Yıllık Kaya Anıtları Bulundu AB'den İsrail ve ABD'ye Tokat Gibi Cevap: İsrail'in Golan Tepelerindeki Hakimiyetini Tanımıyoruz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.3.2019 15:17:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Pakistanlı Alim Mufti Taki Osmani'ye Silahlı Saldırı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]