Pakistanlı alimler, TTP ile barış görüşmelerini hızlandırmak için Afganistan'da - Son Dakika
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Pakistanlı alimler, TTP ile barış görüşmelerini hızlandırmak için Afganistan'da

26.07.2022 02:28
Pakistanlı alimler, TTP ile barış görüşmelerini hızlandırmak için Afganistan'da

Pakistanlı alimler, terör örgütü Pakistan Talibanı (TTP) ile İslamabad arasındaki barış görüşmelerinin hızlandırılması amacıyla Afganistan'a gitti.

Pakistanlı alimler, terör örgütü Pakistan Talibanı (TTP) ile İslamabad arasındaki barış görüşmelerinin hızlandırılması amacıyla Afganistan'a gitti.

Ulusal basındaki haberlere göre, Karaçi Darul Ulum Korangi İslam Üniversitesi Başkan Yardımcısı Mufti Taki Osmani başkanlığındaki heyet, TTP'nin yanı sıra Afganistanlı yetkililerle de görüşecek.

Heyetin TTP'nin talepleri arasında olan "Federal Olarak Yönetilen Aşiretler Bölgesi'nin (FATA)" Hayber Pahtunhva eyaletinden tekrar ayrılması konusunu da görüşmesi bekleniyor.

TTP'den FATA talebi

TTP, FATA'nın eski statüsüne kavuşturulmasını, askeri birliklerin Hayber Pahtunhva'dan çekilmesini, tüm TTP mensuplarının serbest bırakılmasını ve onlara karşı yasal süreçlerin iptal edilmesini istiyor.

TTP lideri Nur Vali Mesud, 30 Haziran'da sosyal medyadan yaptığı açıklamada, FATA'nın Hayber Pahtunhva'dan ayrılması meselesini örgütün en önemli talebi olarak nitelendirmişti.

FATA, 2018'de Hayber Pahtunhva'ya bağlanana kadar Pakistan yasalarının dışında kendi kendini idare eden gri bir yapıdaydı. Hayber Pahtunhva eyaletine bağlanmadan önce FATA, İngiliz koloni döneminden kalan 150 yıllık FATA Suçlar Düzenlemesi (FCR), aşiretlerin kendi kanunları ve İslamabad'dan atanan bölge valisinin kararlarıyla idare ediliyordu.

Pakistan'dan FATA talebine ret

Pakistan, bazı TTP üyelerini serbest bıraksa da örgütün FATA'nın Hayber Pahtunhva eyaletinden ayrılması teklifini kabul etmedi.

İslamabad, ayrıca TTP'den silah bırakmasını ve Pakistan Anayasası'nı kabul etmesini istiyor.

Pakistan, TTP üyelerinin terör örgütü DEAŞ-H'ye katılımından endişe duyuyor.

The Tribune gazetesinin 7 Temmuz'daki haberinde TTP'nin, terör örgütü DEAŞ-H ile el ele vermesinin yıkıcı sonuçlarının olacağı ve bu sebeple İslamabad'ın TTP ile görüşmeleri başlattığı belirtilmişti.

Barış görüşmeleri

Geçen sene ekimde Taliban'ın teklifiyle İslamabad ile TTP arasında barış görüşmeleri başlamış ve bir aylık ateşkes ilan edilmişti. Tarafların birbirlerini verilen taahhütlere uymamakla suçlaması üzerine görüşmeler devam etmemişti.

Bu yıl nisanda tekrar başlayan görüşmelerin ardından Pakistan ile TTP, 10 Mayıs'ta ateşkes konusunda anlaşmıştı.

TTP, 2007'de 13 örgütün birleşmesiyle kuruldu ve o tarihten bu yana Pakistan'da sivilleri ve askerleri hedef alan saldırılar düzenliyor.

Pakistan'ın, terör örgütü TTP'ye yönelik askeri operasyonlarında 2014'ten bu yana 5 binden fazla örgüt mensubu ölü ele geçirildi, 700'ün üzerinde asker hayatını kaybetti.

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Pakistan ve Çin'den CPEC'in üçüncü taraflara açık olduğu vurgusu Pakistan ve Çin'den CPEC'in üçüncü taraflara açık olduğu vurgusu
Kaynak: AA

Afganistan, Pakistan, Karaçi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pakistanlı alimler, TTP ile barış görüşmelerini hızlandırmak için Afganistan'da - Son Dakika

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