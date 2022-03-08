Pakistanlı arkadaşlarını gasp edip sosyal medyada paylaşmışlardı: 264 yıla kadar hapisleri istendi - Son Dakika
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Pakistanlı arkadaşlarını gasp edip sosyal medyada paylaşmışlardı: 264 yıla kadar hapisleri istendi

08.03.2022 21:34

Pakistanlı arkadaşlarını gasp edip sosyal medyada paylaşmışlardı: 264 yıla kadar hapisleri istendiİSTANBUL Bayrampaşa'da Pakistanlı 9 kişiyi ellerini bağlayarak gasp edip, gasp anlarını sosyal medya hesaplarından paylaştıktan sonra yakalanarak tutuklanan 2 şüpheli hakkındaki iddianame tamamlandı.

Pakistanlı arkadaşlarını gasp edip sosyal medyada paylaşmışlardı: 264 yıla kadar hapisleri istendi

İSTANBUL Bayrampaşa'da Pakistanlı 9 kişiyi ellerini bağlayarak gasp edip, gasp anlarını sosyal medya hesaplarından paylaştıktan sonra yakalanarak tutuklanan 2 şüpheli hakkındaki iddianame tamamlandı. Hazırlanan iddianamede şüpheliler hakkında 3 ayrı suçtan toplam 264 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Olay 4 Ocak günü Bayrampaşa Orta Mahallesi'nde meydana gelmiş, iddiaya göre aynı adreste ikamet eden 9 Pakistan uyruklu şahıs, 6 Pakistanlı şüpheli tarafından ikamet ettikleri evde elleri bağlanarak rehin alınmıştı. Şüpheliler silah zoruyla 9 cep telefonu, yaklaşık 6 bin lira para ve sırt çantasını gasp etmiş, o anları da sosyal medyadan paylaşmıştı.

2 şüpheli tutuklanmıştı

Tespit edilen adrese yapılan operasyonda şüpheliler Omar Shah ve Farman Khan gözaltına alınmıştı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmiş ve çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

2 şüpheli hakkındaki iddianame tamamlandı

18 Ocak'ta tutuklanan şüpheliler Farman Khan ve Omar Shah hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, olay günü 6 şüphelinin, aynı evde yaşayan 9 Pakistan uyruklu kişinin evine gittikleri, şüphelilerin içeri silah ve bıçakla zoruyla girdikleri belirtildi. İddianamede, şüphelilerin müştekilere vurmaya başladıkları, üzerlerindeki kıyafetleri zorla çıkardıkları ve müştekilere ait 9 cep telefonu, 6 bin lira ile müştekilere ait ayakkabı ve kıyafetleri zorla aldıkları kaydedildi.

Şüphelilerin evden çıkmadan önce müştekilerin ellerini bağladıklarının da anlatıldığı iddianamede, o anları videoya kaydederek ikametten ayrıldıkları ve sonrasında söz konusu videoyu sosyal medya üzerinden paylaştıklarının anlaşıldığı, şüphelilerin evlerinden müştekilere ait eşyalar çıktığı ve 4 şüphelinin ise firari olduğu aktarıldı.

264 yıla kadar hapis talebi

Hazırlanan iddianamede 2 şüpheli hakkında 9 müştekiye karşı 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'nitelikli yağma' ve 'konut dokunulmazlığını ihlal' suçlarından ayrı ayrı olmak üzere toplamda 127 yıldan 264 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Pakistanlı arkadaşlarını gasp edip sosyal medyada paylaşmışlardı: 264 yıla kadar hapisleri istendi
Pakistanlı arkadaşlarını gasp edip sosyal medyada paylaşmışlardı: 264 yıla kadar hapisleri istendi
Pakistanlı arkadaşlarını gasp edip sosyal medyada paylaşmışlardı: 264 yıla kadar hapisleri istendi

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9 kişiyi gasp eden zanlılardan 2 kişi tutuklanmıştı! 264 yıla kadar hapisleri istendi 9 kişiyi gasp eden zanlılardan 2 kişi tutuklanmıştı! 264 yıla kadar hapisleri istendi İstanbul'da 9 kişiyi rehin alıp gasbeden Pakistanlı sanıkların 264 yıla kadar hapsi istendi İstanbul'da 9 kişiyi rehin alıp gasbeden Pakistanlı sanıkların 264 yıla kadar hapsi istendi

Bayrampaşa, Pakistan, Medya, Ocak, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Pakistanlı arkadaşlarını gasp edip sosyal medyada paylaşmışlardı: 264 yıla kadar hapisleri istendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Pakistanlı arkadaşlarını gasp edip sosyal medyada paylaşmışlardı: 264 yıla kadar hapisleri istendi - Son Dakika
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