Pakistanlı Bakan İkbal, ekonomiye katkı için çayın daha az tüketilmesini istedi - Son Dakika
Üye Girişi

Pakistanlı Bakan İkbal, ekonomiye katkı için çayın daha az tüketilmesini istedi

15.06.2022 12:46
Pakistanlı Bakan İkbal, ekonomiye katkı için çayın daha az tüketilmesini istedi

Pakistan Planlama, Kalkınma ve Refah Bakanı Ahsan İkbal, ekonomiye katkı amacıyla çayın daha az tüketilmesini istedi.

Pakistan Planlama, Kalkınma ve Refah Bakanı Ahsan İkbal, ekonomiye katkı amacıyla çayın daha az tüketilmesini istedi.

Ulusal basındaki haberlere göre, başkent İslamabad'da gazetecilere açıklamada bulunan İkbal, çay üretiminde ülke kendisine yeter hale gelene kadar vatandaşlardan her gün bir veya iki bardak daha az çay tüketmelerini istedi.

İthal çay fiyatlarındaki artışa işaret eden İkbal, bu sebeple ülkenin döviz kaynaklarının korunması gerektiğini vurguladı.

İkbal, çarşılardaki dükkanların da 20.30'da kapatılması gerektiğini, bu sayede elektrik tasarrufu yapılacağını ve bunun petrol ürünleri ithalatını azaltacağını belirtti.

İkbal'in çayın daha az tüketilmesi çağrısı, sosyal medyada çok sayıda kullanıcının tepkisine yol açtı.

Pakistan, dünyanın en çok çay ithal eden ülkesi

Ekonomik Karmaşıklık Gözlemevi verilerine göre, 220 milyon nüfusla dünyanın en çok çay ithal eden ülkesi Pakistan, 2020'de 640 milyon doların üzerinde çay ithal etti.

Pakistan, aylardır artan gıda, yağ ve petrol fiyatları sebebiyle ekonomik zorluklarla karşı karşıya.

Pakistan Bilgi ve Yayıncılık Bakanı Meryem Aurangzeb, 19 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, enflasyonu kontrol etmek, döviz rezervlerini dengelemek ve ülkenin ithalata bağımlılığını düşürmek için lüks ürünlerin ithalatını yasakladıklarını açıklamıştı.

YORUMLAR
500
İsrail: Üç ülkeyle daha ilişkileri normalleştirmeye yönelik temaslarımız sürüyor İsrail: Üç ülkeyle daha ilişkileri normalleştirmeye yönelik temaslarımız sürüyor Alman hükümeti Rus gazının arz kısıtını 'siyasi güdümlü' buldu Alman hükümeti Rus gazının arz kısıtını 'siyasi güdümlü' buldu Babacan: 'İflas Çukuruna Düşmemiz An Meselesi' Babacan: 'İflas Çukuruna Düşmemiz An Meselesi'
Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Pakistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pakistanlı Bakan İkbal, ekonomiye katkı için çayın daha az tüketilmesini istedi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:29 Kiğılı tarafından kadın çalışanlarına gönderilen kılık-kıyafet yönetmeliği tartışma yarattı
18:27 Mısırlı yıldız Trezeguet, Trabzonspor ile anlaşma sağladı
18:04 Erdoğan, uçaklara "Türk Hava Yolları" yazılacağını duyurdu! Akşener'den anında yorum geldi
18:02 Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü toplantı düzenledi! Söyledikleri sosyal medyayı salladı
17:58 Paranormal olayların yaşandığı iddia edilen bu köye tek başına kimse giremedi
17:36 Kayserispor, genç teknik adam Çağdaş Atan ile prensip anlaşmasına vardı
17:35 Temel Karamollaoğlu'ndan gündem olacak iddia: Erdoğan tek bir şartla cumhurbaşkanı adayı olabilir
17:34 "Asgari ücrete 2. zam olacak mı?" sorusunu Numan Kurtulmuş cevapladı: Çalışmalar devam ediyor
17:07 Fenerbahçelileri sinirlendirecek sözler! Ukraynalı teknik direktör: Fenerbahçe, Dinamo Kiev'e zorluk çıkarmaz
16:48 Fırtına deresine serinlemek için giren ve hayatını kaybeden gencin son görüntüleri ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2022 18:48:15. #1.11#
SON DAKİKA: Pakistanlı Bakan İkbal, ekonomiye katkı için çayın daha az tüketilmesini istedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement