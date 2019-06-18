Son Dakika Haberleri: Pakistanlı bakan 'kedi kulakları' ile görüntülendi
Son Dakika Dünya Haber

Pakistanlı bakan 'kedi kulakları' ile görüntülendi

1 saat önce

Pakistan Hayber-Pahtunhva vilayeti Bilgi Bakanı Shoukat Yusufzai, basın toplantısı sırasında sosyal medya ekibininin dalgınlığının kurbanı oldu. Basın toplantısını Facebook üzerinden canlı yayınlayan sosyal medya sorumlusu uygulamanın 'kedi filtresi' özelliğini açık unuttu.

Pakistanlı bakan 'kedi kulakları' ile görüntülendi, System.String[]
Pakistan Hayber-Pahtunhva Vilayeti Bilgi Bakanı Şefket Yusufzai, basın toplantısı sırasında sosyal medya ekibinin dalgınlığının kurbanı oldu. Basın toplantısını Facebook üzerinden canlı yayınlayan sosyal medya sorumlusu uygulamanın 'kedi filtresi' özelliğini açık unuttu.

Bakan Yusafzai ve diğer yetkililerin kedi kulakları filtresiyle olan görüntüleri, sosyal medya kullanıcılarından yoğun ilgi gördü.
Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 05:38 
Pakistan, Hayber, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



NATO'dan kritik Türkiye açıklaması: Askeri ilişkiler kesinlikle pozitif Cemal Kaşıkçı'nın oğlu Abdullah'tan duygusal babalar günü paylaşımı Türkiye, ABD'nin S-400 mektubuna yanıt gönderdi Ünlü model Bella Hadid'in sosyal medya paylaşımı Arap ülkelerini ayağa kaldırdı!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.6.2019 19:05:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Pakistanlı bakan 'kedi kulakları' ile görüntülendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]