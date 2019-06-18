Pakistanlı bakan 'kedi kulakları' ile görüntülendi
1 saat önce
Pakistan Hayber-Pahtunhva vilayeti Bilgi Bakanı Shoukat Yusufzai, basın toplantısı sırasında sosyal medya ekibininin dalgınlığının kurbanı oldu. Basın toplantısını Facebook üzerinden canlı yayınlayan sosyal medya sorumlusu uygulamanın 'kedi filtresi' özelliğini açık unuttu.
Pakistan
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 05:38
Hayber-Pahtunhva Vilayeti Bilgi Bakanı Şefket Yusufzai, basın toplantısı sırasında sosyal medya ekibinin dalgınlığının kurbanı oldu. Basın toplantısını Facebook
üzerinden canlı yayınlayan sosyal medya sorumlusu uygulamanın 'kedi filtresi' özelliğini açık unuttu.
Bakan Yusafzai ve diğer yetkililerin kedi kulakları filtresiyle olan görüntüleri, sosyal medya kullanıcılarından yoğun ilgi gördü.
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