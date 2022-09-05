Video: Pakistanlı Uzmana Göre Göçmenlik Sorunlarının Temel Nedeni ABD Hegemonyası - Son Dakika
Üye Girişi

Video: Pakistanlı Uzmana Göre Göçmenlik Sorunlarının Temel Nedeni ABD Hegemonyası

05.09.2022 14:49
Video: Pakistanlı Uzmana Göre Göçmenlik Sorunlarının Temel Nedeni ABD Hegemonyası

Pakistanlı bir uzman Amerikan hegemonyasının çok sayıda insan hakları krizine yol açan göçmenlik sorunlarının temel nedeni olduğunu söyledi.

Pakistanlı bir uzman Amerikan hegemonyasının çok sayıda insan hakları krizine yol açan göçmenlik sorunlarının temel nedeni olduğunu söyledi.

Wall Street'te eski bir yatırım bankacısı olan Mir Mohammad Ali Khan, göçmenlik sorunlarının Amerika Birleşik Devletleri'nin Latin Amerika ve dünyanın diğer bölgelerindeki uzun süredir devam eden hegemonyası ile bağlantılı olduğunu söyledi.

MIR MOHAMMED ALI KHAN, Wall Street'te eski yatırım bankacısı:

"Amerika savaşlara yol açıyor, yer değiştirmelere neden oluyor, göçmenlik krizleri yaratıyor. Bu doğrudan insan hakları krizi yaratıyor. Sonra onlar (ABD) bize "mültecileri kabul etmiyoruz" diyorlar değil mi? Bu ikiyüzlülüğü hazmetmek mümkün değil."

Pakistanlı uzman, bu yıl en az 50 göçmenin ölümüne neden olan Teksas'taki insan kaçakçılığı trajedisi de dahil olmak üzere birçok insan hakları krizinin ABD göçmenlik politikası sorununu gösterdiğini söyledi.

MIR MOHAMMED ALI KHAN, Wall Street'te eski yatırım bankacısı:

"İki aylık, üç aylık bebeklerin annelerinden ayrıldığından haberim var. Özellikle Ekvador ve Peru'dan ta Meksika'ya kadar yürüyerek sınırı geçen Latin Amerikalılar... Açlıktan ölen, hayvanlara yem olan, sınır muhafızları tarafından vurulan resmi kayıtlara geçmemiş çok sayıda ölüm var."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri İslamabad'dan bildiriyor.

YORUMLAR
500
ABD'de düşen deniz uçağındaki 1 kişi öldü, 9 kişi kayıp ABD'de düşen deniz uçağındaki 1 kişi öldü, 9 kişi kayıp Rusya: Ukrayna'da Harkiv'de ABD yapımı HIMARS sistemini vurduk Rusya: Ukrayna'da Harkiv'de ABD yapımı HIMARS sistemini vurduk
Kaynak: Xinhua

Amerika Birleşik Devletleri, Tam Gemi Şok Denemeleri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Video: Pakistanlı Uzmana Göre Göçmenlik Sorunlarının Temel Nedeni ABD Hegemonyası - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

Son Dakika
15:20 Atatürk dizisinde Mustafa Kemal'e hayat verecek olan Aras Bulut İynemli'nin yeni imajı gündem oldu!
15:18 Rusya'dan kış öncesi büyük rest! Yaptırımlar kaldırılıncaya dek doğal gaz satışı durduruldu
14:46 İngiltere'nin çiçeği burnunda başbakanı Liz Truss'ın tehlikeli göçmen planı! Hedefte Türkiye de var
14:41 Boris Johnson'ın istifasının ardından İngiltere'nin yeni başbakan Liz Truss oldu
14:35 Kızını taciz eden genci önce tabancasıyla vurdu ardından boğazını kesti: Şu an aileler arasında devam eden bir sıkıntı yok
14:34 İzmir'de cüzdanını düşüren Ata Demirer, sonrasında yaşananlar karşısında şaşkınlığını gizleyemedi
14:30 İstanbul'da yaşam maliyeti yüzde 101 arttı! 4 kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 23 bin TL'yi aştı
14:24 Pis Yedili dizisinin Orço'sunu görenler tanıyamadı! İşte yıllar içindeki değişimi
14:22 Mustafa Sarıgül son ankette büyük çıkış yakaladı! İşte partilerin İstanbul'da aldığı oy oranları...
14:07 Skorsky tipi helikopterimiz kaza kırıma uğramıştı! Pençe-Kilit Harekat Bölgesi'nde 1 şehit
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.09.2022 15:35:25. #1.13#
SON DAKİKA: Video: Pakistanlı Uzmana Göre Göçmenlik Sorunlarının Temel Nedeni ABD Hegemonyası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement