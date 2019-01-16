Pakistanlı Çiftçilerden Patatesli Eylem

Pakistan
'ın Pencap vilayetine bağlı Lahor
şehrinde binlerce çiftçi, protesto düzenleyerek gaz, elektrik ve gübre talep etti.
Pakistan'ın Pencap vilayetine bağlı Lahor şehrinde binlerce çiftçi, gübre fiyatlarındaki düşüş de dahil olmak üzere gaz, elektrik için gösteri düzenledi. Protestoculardan biri Pakistan Başbakanı İmran Khan
ve Pencap Bakanı'na gönderilmek üzere 1 sepet patates hazırladı.
Protestocular, patates ve şeker kamışı ektiklerini, toprağın bozuk olduğunu bu yüzden ekonomik çöküşe geçtiklerini ve yüzlerce rupi kaybettiklerini dile getirdi. Bazı protestocular ise yollara patates attı.
Protestocular, patateslerin kilosunun 4 rupiden satıldığını ancak üretim maliyetinin kilo başına 9 rupi olduğunu belirterek fiyatın kilo başına 12 rupiye yükseltilmesini talep etti. Protestocular taleplerinin karşılanmadığı takdirde eylemlerine devam edeceklerini ifade ederek, ilerleme kaydedilmediği takdirde protestolara başkentte devam edeceklerini kaydetti. - LAHOR