Pakistanlı Çiftçilerden Patatesli Eylem

- Pakistanlı çiftçilerden patatesli eylemLAHOR - Pakistan'ın Pencap vilayetine bağlı Lahor şehrinde binlerce çiftçi protesto düzenleyerek gaz, elektrik ve gübre talep etti.

- Pakistanlı çiftçilerden patatesli eylem



LAHOR - Pakistan'ın Pencap vilayetine bağlı Lahor şehrinde binlerce çiftçi protesto düzenleyerek gaz, elektrik ve gübre talep etti.

Pakistan'ın Pencap vilayetine bağlı Lahor şehrinde binlerce çiftçi üre fiyatlarında düşüş de dahil olmak üzere gaz, elektrik, gübre taleplerinin kabul edilmesi için gösteri düzenledi. Protestoculardan biri Başbakan İmran Khan ve Pencap Bakanına gönderilmek üzere 1 sepet patates hazırladı.

Protestocular patates ve şeker kamışı ektikleri toprağın bozuk olduğunu bu yüzden ekonomik çöküşe geçtiklerini ve yüzlerce rupi kaybettiklerini söyledi. Bazı protestocular ise yollara patates attı.

Protestocular, patateslerin kilosu 4 rupiden satıldığını ancak üretim maliyetinin kilo başına 9 rupi olduğunu belirterek fiyatın kilo başına 12 rupiye yükseltilmesini talep etti.

Protestocular taleplerinin karşılanmadığı takdirde eylemlerine devam edeceklerini ifade ederek, ilerleme kaydedilmediği takdirde protestolara başkentte devam edeceklerini belirtti.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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