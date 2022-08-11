Pakistan Deniz Kuvvetlerine ait bir gemi ve 2 helikopterin olayın yaşandığı bölgeye gittiği belirtilen açıklamada, bir kişinin cansız bedenine ulaşıldığı kaydedildi.

Deniz Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, 9 Ağustos'ta içerisinde 10 mürettebat bulunan bir teknenin Umman Denizi'nde battığı ve telsizden yapılan kurtarma çağrısına cevap verildiği belirtildi.

Kaynak: AA

Umman Denizi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Pakistanlı denizciler, tekneleri batan 9 Hint balıkçıyı kurtardı - Son Dakika

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