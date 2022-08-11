Pakistanlı denizciler, tekneleri batan 9 Hint balıkçıyı kurtardı - Son Dakika
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Pakistanlı denizciler, tekneleri batan 9 Hint balıkçıyı kurtardı

11.08.2022 18:30
Pakistanlı denizciler, tekneleri batan 9 Hint balıkçıyı kurtardı

Pakistanlı denizciler, Umman Denizi'nde tekneleri batan 9 Hint balıkçıyı kurtardı.

Pakistanlı denizciler, Umman Denizi'nde tekneleri batan 9 Hint balıkçıyı kurtardı.

Deniz Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, 9 Ağustos'ta içerisinde 10 mürettebat bulunan bir teknenin Umman Denizi'nde battığı ve telsizden yapılan kurtarma çağrısına cevap verildiği belirtildi.

Açıklamada, yakındaki bir ticaret gemisinden bölgeye giderek yardım etmesinin istendiği ve 9 Hint mürettebatın ticaret gemisine alınarak kurtarıldığı bilgisi paylaşıldı.

Pakistan Deniz Kuvvetlerine ait bir gemi ve 2 helikopterin olayın yaşandığı bölgeye gittiği belirtilen açıklamada, bir kişinin cansız bedenine ulaşıldığı kaydedildi.

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Kaynak: AA

Umman Denizi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pakistanlı denizciler, tekneleri batan 9 Hint balıkçıyı kurtardı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Pakistanlı denizciler, tekneleri batan 9 Hint balıkçıyı kurtardı - Son Dakika
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