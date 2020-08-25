Pakistanlı derneklerden Gaziantep'e okul - Son Dakika

Pakistanlı derneklerden Gaziantep'e okul

- Pakistanlı derneklerin Gaziantep'e okul 100 yılda 100 hayırsever kampanyasına Pakistan'dan destek Pakistan'da faaliyet gösteren Said ve Baitussalam Dernekleri tarafından Gaziantep'e yaptırılan 'Fikir Okulu' düzenlenen törenle eğitim öğretime açıldı.

- Pakistanlı derneklerin Gaziantep'e okul

100 yılda 100 hayırsever kampanyasına Pakistan'dan destek

GAZİANTEP - Pakistan'da faaliyet gösteren Said ve Baitussalam Dernekleri tarafından Gaziantep'e yaptırılan 'Fikir Okulu' düzenlenen törenle eğitim öğretime açıldı. Gaziantep Valisi Davut Gül, açılışta yaptığı konuşmada Türkiye'nin Suriye meselesine bakış açısının tamamen insani bir duruş olduğunu söyledi.

Şahinbey ilçesinde yapımı tamamlanarak eğitim öğretimin hizmetine sunulan Fikir Okulu'nda düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Törende bir konuşma yapan Vali Davut Gül, Türkiye'nin Suriye'deki kardeşlerine kucak açmasının tamamen insani bir duruş, Müslümanların kardeş olduğuna inanma duruşu ve imkanları paylaşma meselesi olduğunu belirterek, "Türkiye'nin Suriye'nin bir tek çakıl taşında gözü yok. Yanlışlıkla bir taş gelse ayağımızda tekrar diğer tarafa iteriz. Bizim Suriye meselesine bakış açımız tamamen insani. Orada güvenlik sağladıktan sonra buradaki insanların ülkelerine döndüğünde onlarla olan ilişkilerimizin gelişmesinden ve onların bize dua etmelerinden başka bir beklentimiz yok" dedi.

"Gaziantepliler işini, aşını, okullarını paylaştı"

Gül, "500 bin Suriyeli Gaziantep'e geldi. Tabi bunların birçok ihtiyaçları vardı. Gaziantepliler işini, aşını, okullarını paylaştı ve okullarını da paylaşırken daha önceden daha az olan okul ihtiyacı gündeme geldi. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları ile 4 bin derslik kamu imkanları ile yapıldı. Bazılarının da inşaatı devam ediyor ama buna rağmen halen 4 bin dersliğe ihtiyacımız var. Sizin gibi hayırseverlerle bu eksik kalan 4 bin dersliği tamamlamaya çalışıyoruz. Binlerce kilometre ötede bu ihtiyacı, hissiyatı hisseden, bizim dertlerimizle dertlenen Suriyeli kardeşlerimizin dertleri ile dertlenen sizlere müteşekkiriz" diyerek okulun yapılmasına maddi manevi katkı sunan herkese teşekkür etti.

Törende açıklamalarda bulunan Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, Said ve Baitussalam Derneklerini tebrik ederek, "Bugün burada bize bir okul açılışında sadece kardeşliği değil kardeşliğin nasıl sınır tanımadığını gösteriyorlar. Sadece kardeşliğin arasında değil insanlığın arasında da sınır olmadığını gösterdiler. Bu anlamda kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Sizler bugün bu okulun açılışı ile Pakistanlı da olsa, Arap da olsa, Türk de olsa bir okulun açılışında nasıl kaynaştığımızı, bir araya geldiğimizi de ispat ettiniz. Yedi yıl, 1990-1997 yılları arasında eğitim aldığım, yükseköğrenimimi tamamladığım Pakistan Karaçhi Üniversitesi'nin ardından aradan geçen yıllar sonra yedi yılımı harcadığım emek verdiğim bir şehrin insanlarını bugün doğduğum şehirde görmek de beni ayrıca gururlandırıyor. Pakistan ve Türkiye arasındaki dostluk kardeşlik, öyle bir kardeşlik ki dünyada eşi benzeri yok. Ben Türkiye ve Pakistan arasındaki kardeşliği genetik bir kardeşlik olarak görüyorum. Çünkü biz Türk çocukları, genlerine, DNA'larına işlenmiş Pakistan sevgisi ile dünyaya geliriz ve ben biliyorum ki Pakistan'da dünyaya gelen çocuklar da aynı şekilde genetiklerine Allah'ın işlediği Türkiye sevgisi ile dünyaya geliyorlar. Türkiye Pakistan kardeşliği kaderini Allah'ın yazdığı bir kardeşliktir. Onun içindir ki Pakistan'dan yedi bin kilometre uzakta Gaziantep şehrinde o genetik kardeşlik bize bugün bir okulun açılışında buluşturuyor" ifadelerini kullandı.

Said Derneği Başkanı Mahmoud Alouıss, "Bu güzel ülkede güzel kalpler birleşti. Bu Pakistan dağlarından Türkiye bağlarına kadar uzanan bir hayırseverliktir. Gerek buradaki hayırseverler gerek biz hepimiz Suriye'de yardıma ihtiyacı olanlara hep birlikte el uzatacağız. Bugün Gaziantep'te açacağımız okul ile Türkiye genelindeki dokuzuncu okulumuzu açıyoruz. Destekleriniz için teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Baitussalam Derneği Başkanı Abdul Sattar, "Bu güzel hizmeti yapmak için bizlere fırsat veren herkese teşekkür ediyoruz. Bu konuda Türk milleti, Türkiye'nin reisi Recep Tayyip Erdoğan ve diğer arkadaşların katkısı ile o kadar güzel hizmetler yaptı ki Müslümanlar arasında yeniden güzel bir kardeşlik inşa ettiler. Umuyoruz ki bu böyle devam edecek. Türk milletinin bu konuda yaptıklarının dünyada başka bir emsali yoktur. Biz gurur duyuyoruz. Recep Tayyip Erdoğan reisimiz. Onlara dua ediyoruz. Bu konuda yapılacak her şeye her zaman hazırız" şeklinde konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe ise 80 bin Gaziantep'te 100 bin de Cerablus ve El-Bab bölgelerindeki çocuklara milli eğitim olarak hizmet verdiklerini aktararak, "Bu çocuklarımız zorunlu olarak şehrimize göç ettiğinde bizler Gaziantep halkı olarak kucağımızı açtık ve bütün okullarımızda bu çocuklarımıza eğitim vermeye başladık" diye konuştu.

Konuşmalar sonrasında Vali Davut Gül ve protokol üyeleri, okulun açılışını gerçekleştirerek sınıfları gezdi.

Pakistanlı derneklerden Gaziantep'e okul

Gaziantep, Pakistan, Türkiye, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2020 10:32

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Pakistanlı derneklerden Gaziantep'e okul - Son Dakika

Son Dakika

Son Dakika: Sosyal medyada infial yaratan paylaşımlar yapan 'Elif Sarı' hesabını kullanan şahıs yakalandı Şişli'de darp ettikleri kadının 500 bin lirasını gasp ettiler iki kardeşe keser sapıyla şiddet iddiasında üvey baba tutuklandı İstek şarkı tartışması düğünü savaş alanına çevirdi Son Dakika: Yükselişini sürdüren dolar, 7,4022 ile tarihi rekorunu tazeledi Son Dakika: Giresun'da sel nedeniyle ilçe ve köyler dahil elektrik faturaları ertelenecek Yargıtay'dan emsal karar: 15 yıl 3600 günle kıdem tazminatı alan işçi başka bir iş yerinde çalışabilir Oyuncak ayıyla poz vererek "Yeni sevgilim" diyen Çağla Şıkel'e yorum yağdı Son Dakika: Bayern Münih ile Sevilla'nın karşılaşacağı UEFA Süper Kupa maçı seyircili oynanacak Madde bağımlısı ağabey, kendisine para vermeyen kız kardeşinin boğazını kesti PIMCO'dan altın fiyatlarıyla ilgili dikkat çeken tahmin: Ralli henüz sona ermedi F.Bahçe'den olaylı bir şekilde ayrılan Kruse'ye FIFA lisans çıkarmadı Asistanı, Nihat Hatipoğlu'nun koronavirüse yakalandığını doğruladı 1 haftadır kayıp olarak aranan şahıs av tüfeği ile ensesinden vurulmuş halde bulundu Koronaya yakalanan Nihat Hatipoğlu için yapılan kötü yorumlar, oğlunu isyan ettirdi
Şehit babasının cenazede söylediği sözler herkesi duygulandırdı Şehit babasının cenazede söylediği sözler herkesi duygulandırdı         
14:31
Sorulan adresi bilemeyince kalbinden bıçaklanan gencin ilk isteği kebap oldu Sorulan adresi bilemeyince kalbinden bıçaklanan gencin ilk isteği kebap oldu         
14:19
"Türkiye'nin Maldivleri" için harekete geçildi! Ziyaretçi sayısında kısıtlamaya gidilecek         
14:03
Kandıra'da Türkiye'nin ilk tavşan üretim çiftliğini kuran girişimci, D vitamini üretecek Kandıra'da Türkiye'nin ilk tavşan üretim çiftliğini kuran girişimci, D vitamini üretecek         
13:30
Öldü sanılan kadın, gözlerini cenaze evinde açtı! Ceset torbasını açan görevliler şok yaşadı Öldü sanılan kadın, gözlerini cenaze evinde açtı! Ceset torbasını açan görevliler şok yaşadı         
12:53
6 yaşındaki kızının kurtulduğuna sevinen baba, işten çıkarıldığını öğrenince yıkıldı 6 yaşındaki kızının kurtulduğuna sevinen baba, işten çıkarıldığını öğrenince yıkıldı         
12:48
Yıllar önce yatılı okulda kalan Paris Hilton'dan itiraf: Fiziksel istismara uğradım Yıllar önce yatılı okulda kalan Paris Hilton'dan itiraf: Fiziksel istismara uğradım         
12:33
Şehit çocuklarının küçük yaşta başlayan arkadaşlıkları evliliğe uzandı Şehit çocuklarının küçük yaşta başlayan arkadaşlıkları evliliğe uzandı         
12:21
İstifa eden Fatih Portakal'ın yerine geçecek olan Selçuk Tepeli, canlı yayında böyle veda etti İstifa eden Fatih Portakal'ın yerine geçecek olan Selçuk Tepeli, canlı yayında böyle veda etti         
12:19
ABD'nin sağlık sistemini eleştiren Didem Uzel, Türkiye'ye dönüş yaptı ABD'nin sağlık sistemini eleştiren Didem Uzel, Türkiye'ye dönüş yaptı         
12:07
Kronik rahatsızlığı olan ilkokul ve ortaokul öğrencilerine uzaktan eğitim imkanı tanındı Kronik rahatsızlığı olan ilkokul ve ortaokul öğrencilerine uzaktan eğitim imkanı tanındı         
12:05
Atiye dizisinin merakla beklenen 2. sezon fragmanı yayınlandı Atiye dizisinin merakla beklenen 2. sezon fragmanı yayınlandı         
12:05
Bakanlık, annesinin uygunsuz paylaşımlarında kullandığı bebeği koruma altına alacak Bakanlık, annesinin uygunsuz paylaşımlarında kullandığı bebeği koruma altına alacak         
12:00
Bakırköy'de metrobüs alev alev yandı Bakırköy'de metrobüs alev alev yandı         
11:22
Köpeğe tecavüz ederken yakalanan kişi nedeniyle bütün köyün psikolojisi bozuldu Köpeğe tecavüz ederken yakalanan kişi nedeniyle bütün köyün psikolojisi bozuldu         
11:15
Fatih Portakal'ın istifasının perde arkasında bu sözler var: Yola çıktığımda yandaki araçlardan bana küfrediyorlar Fatih Portakal'ın istifasının perde arkasında bu sözler var: Yola çıktığımda yandaki araçlardan bana küfrediyorlar         
11:11
Konya'da Roma İmparatorluğu tarafından inşa edilmiş 2 bin yıllık baraj bendi bulundu Konya'da Roma İmparatorluğu tarafından inşa edilmiş 2 bin yıllık baraj bendi bulundu         
11:07
Motosikletliye çarpıp kaçan sürücü trafikte terör estirdi Motosikletliye çarpıp kaçan sürücü trafikte terör estirdi         
10:58
Sunucu Serap Paköz makyajsız halini paylaştı, görenler tanımakta güçlük çekti Sunucu Serap Paköz makyajsız halini paylaştı, görenler tanımakta güçlük çekti         
10:41
Bir oğlu boğularak can veren anne, diğer oğlundan gelecek iyi haberi bekliyor Bir oğlu boğularak can veren anne, diğer oğlundan gelecek iyi haberi bekliyor         
10:31
Yanındaki kadına tokat atıp hakaretler yağdırdı! Kimsenin müdahale etmediği o anlar kamerada Yanındaki kadına tokat atıp hakaretler yağdırdı! Kimsenin müdahale etmediği o anlar kamerada         
10:06
Giresun'da sele kapılan ailenin son görüntüleri ortaya çıktı: Boğuluyoruz, kurtarın Giresun'da sele kapılan ailenin son görüntüleri ortaya çıktı: Boğuluyoruz, kurtarın         
10:03
Yahşi Cazibe'nin Simge'si Hande Katipoğlu, üstsüz güneşlendi Yahşi Cazibe'nin Simge'si Hande Katipoğlu, üstsüz güneşlendi         
10:02
Yol kenarında köfte yediler, Nusret'e gitmiş gibi hesap ödediler Yol kenarında köfte yediler, Nusret'e gitmiş gibi hesap ödediler         
09:19
Hande Erçel, Kerem Bürsin'le aşk yaşadığı iddialarına son noktayı koydu Hande Erçel, Kerem Bürsin'le aşk yaşadığı iddialarına son noktayı koydu         
08:40
Trump ile rahip Brunson arasındaki sohbete Erdoğan'la ilgili sözler damga vurdu Trump ile rahip Brunson arasındaki sohbete Erdoğan'la ilgili sözler damga vurdu         
05:55
ABD'de polis şiddeti karşıtı protestoları bastırmak için ulusal muhafızlar göreve çağrıldı ABD'de polis şiddeti karşıtı protestoları bastırmak için ulusal muhafızlar göreve çağrıldı         
23:53
Hülya Avşar, balkonda bikinisiyle spor yaparken poz verdi Hülya Avşar, balkonda bikinisiyle spor yaparken poz verdi         
23:24
Eski Menemen Belediye Başkanı Tahir Şirin, yemek yediği restoranda silahlı saldırıya uğradı Eski Menemen Belediye Başkanı Tahir Şirin, yemek yediği restoranda silahlı saldırıya uğradı         
22:28
Sosyal medyada ahlaksız paylaşımlarına bebeğini de alet eden Elif Sarı hakkında soruşturma başlatıldı Sosyal medyada ahlaksız paylaşımlarına bebeğini de alet eden Elif Sarı hakkında soruşturma başlatıldı         
21:16
Sinem Kobal, hamile haliyle ilk kez görüntülendi Sinem Kobal, hamile haliyle ilk kez görüntülendi         
16:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2020 17:18:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Pakistanlı derneklerden Gaziantep'e okul - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei