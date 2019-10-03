Pakistanlı dilenci, 3 saatte 510 lira toplamış
45 dakika önce
TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde zabıta ekipleri tarafından tekerlekli sandalye üzerinde dilenirken yakalanan Pakistan uyruklu M.S.G.'nin üzerinden 510 lira çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 04:36 Kaynak: DHA
TEKİRDAĞ'ın Çorlu
ilçesinde zabıta ekipleri tarafından tekerlekli sandalye üzerinde dilenirken yakalanan Pakistan
uyruklu M.S.G.'nin üzerinden 510 lira çıktı. M.S.G.'nin parayı 3 saatte topladığı belirlendi. Çorlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü
ekipleri yaptıkları denetimler sırasında Fatih Caddesi'nin Çerkezköy
karayolu üzerindeki trafik ışıklarında tekerlekli sandalyede vatandaşların hassasiyetlerini dini ve vicdani duygularını kullanarak dilenen Pakistan uyruklu M.S.G.'yi yakaladı. Yapılan incelemede Türkiye
'ye yasa dışı yollardan girdiği belirlenen M.S.G.'nin üzerinden 510 lira çıktı. Dilencinin, parayı yaklaşık 3 saat içinde topladığı tespit edildi. Zabıta paraya el koyarken, M.S.G., sınır dışı edilmek üzere emniyete teslim edildi.
Sıfır diye 82 bin TL'ye aldığı otomobilin tavanı boyalı çıktı Zabıta seyyar satıcının incirlerini döktü, çevredekiler tepki gösterdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter'daki paylaşımından dolayı emekli amiral Atilla Kıyat'tan şikayetçi oldu Sosyal medyaya yüklediği videoda şehitlere küfür ve hakaret eden şüpheli gözaltına alındı