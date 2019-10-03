Son Dakika Haberleri: Pakistanlı dilenci, 3 saatte 510 lira toplamış
Son Dakika Güncel Haber

Pakistanlı dilenci, 3 saatte 510 lira toplamış

45 dakika önce

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde zabıta ekipleri tarafından tekerlekli sandalye üzerinde dilenirken yakalanan Pakistan uyruklu M.S.G.'nin üzerinden 510 lira çıktı.

Pakistanlı dilenci, 3 saatte 510 lira toplamış, System.String[]
TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde zabıta ekipleri tarafından tekerlekli sandalye üzerinde dilenirken yakalanan Pakistan uyruklu M.S.G.'nin üzerinden 510 lira çıktı. M.S.G.'nin parayı 3 saatte topladığı belirlendi.
Çorlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri  yaptıkları denetimler sırasında  Fatih Caddesi'nin Çerkezköy karayolu üzerindeki trafik ışıklarında tekerlekli sandalyede vatandaşların hassasiyetlerini dini ve vicdani duygularını kullanarak dilenen Pakistan uyruklu M.S.G.'yi yakaladı. Yapılan incelemede Türkiye'ye yasa dışı yollardan girdiği belirlenen M.S.G.'nin üzerinden 510 lira çıktı. Dilencinin, parayı yaklaşık 3 saat içinde topladığı tespit edildi. Zabıta paraya el koyarken, M.S.G., sınır dışı edilmek üzere emniyete teslim edildi.


Pakistan, Zabıta, Çorlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 04:36 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sıfır diye 82 bin TL'ye aldığı otomobilin tavanı boyalı çıktı
Zabıta seyyar satıcının incirlerini döktü, çevredekiler tepki gösterdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter'daki paylaşımından dolayı emekli amiral Atilla Kıyat'tan şikayetçi oldu Sosyal medyaya yüklediği videoda şehitlere küfür ve hakaret eden şüpheli gözaltına alındı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2019 17:21:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Pakistanlı dilenci, 3 saatte 510 lira toplamış
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]