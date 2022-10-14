Pakistanlı firmalar Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı'na katıldı

Pakistanlı firmalar, bu yıl 27'ncisi gerçekleştirilen Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı'na katıldı.

Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Ticaret Kalkındırma Otoritesi'nin iki öncü firmayla Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı'na katıldığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu firmaların ambalaj ve baskı teknolojisini temsil ettiklerine işaret edilerek, bu şirketlerin Türkiye'den ve farklı ülkelerden yatırımcı ve alıcılarla ticaret bağları geliştirme konusunda istekli oldukları kaydedildi.

Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) ve Reed TÜYAP iş birliğinde, sektör derneklerinin destekleriyle Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı'nın bu yıl 27'ncisi gerçekleştiriliyor.

Yarın sona erecek fuara 15 bin yabancı ziyaretçi ve 80 bin sektör profesyonelinin katılımı bekleniyor. Fuarda 1100'ün üzerinde yerli ve yabancı katılımcı yer alıyor.