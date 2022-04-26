Pakistanlı gaspçılar, 4 Nepalli turisti Taksim Meydanı'nda satırla kaçırdı: 10 bin euro fidye için kaçırılan turistler böyle kurtarıldı - Son Dakika
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Pakistanlı gaspçılar, 4 Nepalli turisti Taksim Meydanı'nda satırla kaçırdı: 10 bin euro fidye için kaçırılan turistler böyle kurtarıldı

26.04.2022 08:44

İstanbul Taksim Meydanı'nda 2'si kadın 4 Nepalli, Pakistanlı 6 gaspçının saldırısına uğradı. Satırla kaçırılan Nepalliler, 3 gün boyunca rehin tutulurken, işkence gördü. 10 bin euro fidye isteyen gaspçılar, emniyetin operasyonu sonrası Eyüp'te yakalandılar.

Taksim Meydanı'nda gezen 4 Nepalli turist, Pakistan uyruklu olduğu belirtilen 6 kişi tarafından kaçırıldıktan sonra Eyüpsultan'da bir eve götürüldü.

3 GÜN BOYUNCA ESİR TUTTULAR

Nepalli turistleri burada satır ve silah zoruyla 3 gün boyunca tutan bu kişiler, turistlerin ailelerinden 10 bin euro istedi. Nepalli turistlerin aileleri bir taraftan istenen fidyeyi hazırlarken, diğer taraftan da polise haber verdi.

Taksim'de Pakistanlılar Nepalli turist, nefes kesen bir operasyonla kurtarıldı

NEFES KESEN OPERASYON

İhbarla birlikte harekete geçen Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, fidye teslimi sırasında şüphelilerden birini yakaladı. Yakalanan şüpheliden rehinelerin yerini tespit eden ekipler, adrese şok bir baskın düzenledi.

Taksim'de Pakistanlılar Nepalli turist, nefes kesen bir operasyonla kurtarıldı

EVDEN SATIRLAR ÇIKTI

Turistleri kurtarmak için operasyon düzenleyen polisin baskın anları kameralara yansıdı. Eve giren ekipler, şüphelileri kıskıvrak yere yatırırken, elleri bağlanan turistleri ise kurtardı. Ekiplerin evde yaptığı aramalarda silahların yanında çok sayıda satır ele geçirildi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Taksim'de Pakistanlılar Nepalli turist, nefes kesen bir operasyonla kurtarıldı
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Son dakika haber | İstanbul'da film gibi rehine kurtarma operasyonu: Beyoğlu polisi satırlı işkencecileri kıskıvrak yakaladı Son dakika haber | İstanbul'da film gibi rehine kurtarma operasyonu: Beyoğlu polisi satırlı işkencecileri kıskıvrak yakaladı Son dakika haber! Taksim Meydanı'ndan kaçırılan 4 Nepalli turist operasyonla kurtarıldı Son dakika haber! Taksim Meydanı'ndan kaçırılan 4 Nepalli turist operasyonla kurtarıldı

Eyüpsultan, Pakistan, turist, Taksim, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Pakistanlı gaspçılar, 4 Nepalli turisti Taksim Meydanı'nda satırla kaçırdı: 10 bin euro fidye için kaçırılan turistler böyle kurtarıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Pakistanlı gaspçılar, 4 Nepalli turisti Taksim Meydanı'nda satırla kaçırdı: 10 bin euro fidye için kaçırılan turistler böyle kurtarıldı - Son Dakika
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