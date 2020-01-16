Pakistanlı gazeteci örgütlerinden Mısır'da gözaltına alınan AA çalışanlarına destek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Pakistanlı gazeteci örgütlerinden Mısır'da gözaltına alınan AA çalışanlarına destek - Son Dakika

Pakistanlı gazeteci örgütlerinden Mısır'da gözaltına alınan AA çalışanlarına destek

5 saat önce

Pakistan'daki gazeteci meslek örgütleri, Mısır'da AA ofisine baskın düzenlenmesi ve çalışanların gözaltına alınmasını kınadı.

Pakistanlı gazeteci örgütlerinden Mısır'da gözaltına alınan AA çalışanlarına destek, System.String[]

Pakistan'daki gazeteci meslek örgütleri, Mısır'da AA ofisine baskın düzenlenmesi ve çalışanların gözaltına alınmasını kınadı.

İslamabad/Ravalpindi Ulusal Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Şekil Karar yaptığı açıklamada gazetecilerin gözaltına alınmasının kaygı yaratan bir gelişme olduğunu belirterek, "Sadece baskın değil, 4 AA çalışanının gözaltına alınması da medya camiası adına kaygı verici bir gelişmedir." ifadesini kullandı.

AA çalışanlarının serbest bırakılması çağrısında bulunan Karar, "Mısır polisini gelecekte de bu tarz adımları atmama konusunda uyarıyoruz." dedi.

Pakistan Federal Gazeteciler Sendikasından (PFUJ) Başkan Navaz Raza ve Genel Sekreter Suheyl Afzal Han imzasıyla yapılan açıklamada ise AA ofisine yapılan baskının basın özgürlüğüne müdahale olduğunun altı çizildi.

Gözaltına alınanların serbest bırakılması gerektiği vurgulanan açıklamada, "Pakistanlı gazeteciler, özgür basını susturmak için atılan bu hukuk dışı adım karşısında meslektaşlarının yanındadır. Gazeteci kardeşliği bu tarz korkakça adımlarla sindirilemez." ifadesi kullanıldı.

Mısır polisinin AA Kahire ofisine düzenlediği baskın

AA Kahire ofisine 14 Ocak'ta baskın düzenleyen Mısır polisi, 1'i Türk vatandaşı 4 çalışanı gözaltına alarak bilinmeyen bir yere götürmüştü.

Baskın günü TSİ 18.00 sularında ofise gelen polis ekipleri, güvenlik kameralarını kapatmış ve internet bağlantısını kesmişti. Dün sabah saatlerine kadar ofiste arama yapan güvenlik güçleri, çalışanların pasaport, cep telefonu ve bilgisayarlarına el koyarak dışarıyla irtibat kurmalarını engellemişti.

Baskının nedeni açıklanmamıştı.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Pakistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 07:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Diyanet'in çok konuşulan kararı sonrası Abdullah Amca'nın tabure zaferi
Zihinsel engelli kadına tecavüz ettikleri iddiasıyla yargılanan sanıklar beraat etti Son dakika: Metin İyidil soruşturmasında gözaltına alınan TFF Başkanı Nihat Özdemir'in oğlu ve gelini serbest bırakıldı İmamoğlu'nun veto ettiği yeşil alan kararı İBB Meclis'inde kabul edildi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.1.2020 01:09:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Pakistanlı gazeteci örgütlerinden Mısır'da gözaltına alınan AA çalışanlarına destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]