Pakistanlı gazetecilerden Filistin ile dayanışma protestosu - Son Dakika

Pakistanlı gazeteciler İsrail'in saldırılarına maruz kalan Filistinliler ile dayanışma göstermek için protesto düzenledi.

Pakistan Federal Gazeteciler Birliği, Karaçi Basın Kulübü ve Karaçi Gazeteciler Birliği, Filistin halkı ile dayanışma gösterilmesine yönelik çağrıda bulundu.

Karaçi şehrindeki Basın Kulübü önünde bir araya gelen gazeteciler, kollarına üzerinde "Özgür Filistin" yazılı siyah bandanalar takarken, Karaçi Basın Kulübü binasına da Filistin bayrağı asıldı.

Karaçi Basın Kulübü Genel Sekreteri Rizvan Batti, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugün Filistin halkı ile dayanışma göstermenin yanı sıra "Siyonist güçlerce" siviller ve özellikle çocuklara yönelik saldırıları dünyaya aktaran özgür medyanın İsrail tarafından hedef alınmasını kınamak için de bir araya geldiklerini söyledi.

Gazeteci Atikur Rahman ise tüm uluslararası norm ve kurallara karşı koyan İsrail güçlerince medya ofislerinin bombalandığını anımsatarak, Pakistanlı gazetecilerin Filistinli meslektaşlarıyla yan yana durduğunu kaydetti.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze saldırılarında hayatını kaybeden kişi sayısının 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere 253'e yükseldiğini açıklamıştı.

İsrail savaş uçakları 15 Mayıs'ta, Associated Press ve Al Jazeera gibi medya kurumlarının ofislerinin bulunduğu binayı vurmuştu.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta yerel saatle 02.00'de sona ermişti.