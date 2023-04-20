Pakistanlı İ.A. İstanbul'da Kadınları Gizlice Çekip Sosyal Medyada Paylaşınca Yakalandı - Son Dakika
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Pakistanlı İ.A. İstanbul'da Kadınları Gizlice Çekip Sosyal Medyada Paylaşınca Yakalandı

20.04.2023 15:29
Pakistanlı İ.A. İstanbul'da Kadınları Gizlice Çekip Sosyal Medyada Paylaşınca Yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü, sanal devriye faaliyetleri kapsamında Twitter'da bir hesapta paylaşılan görüntülerdeki kadınların cep telefonuyla gizlice görüntülendiğini tespit etti. Pakistan uyruklu İ.A. isimli şüpheli Bayrampaşa'da yapılan operasyonla yakalanarak sınır dışı edildi.

İSTANBUL'da cep telefonuyla gizlice çektiği kadınların görüntülerini sosyal medyada paylaştığı belirlenen Pakistanlı İ.A. yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlileri, sanal devriye faaliyetleri kapsamında sosyal medya uygulaması Twitter'da bir hesapta paylaşılan görüntüler incelemeye aldı.

Görüntülerdeki kadınların cep telefonuyla gizlice görüntülendiği tespit edildi. Videoda ayrıca polis araçlarının da görüntülerinin yer aldığı belirlendi. İncelemeler sonucu paylaşımda yer alan videonun TikTok isimli sosyal medya platformunda birkullanıcı tarafından yayınlandığı anlaşıldı.

Söz konusu TikTok hesabı incelemeye alınmış ve benzeri birçok videonun paylaşıldığı görülmüştür. Hesabın kullanıcısı üzerine yapılan araştırmalar sonucu şüphelinin Pakistan uyruklu İ.A. olduğu tespit edildi. Bayrampaşa'da yapılan operasyonda gözaltına alınan şüpheli, "Özel Hayatın Gizliliği İhlali" ve "Cinsel Taciz" suçlarından adli işlem yapılarak sınır dışı edildi.

Kaynak: DHA
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Twitter, Göçmen, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pakistanlı İ.A. İstanbul'da Kadınları Gizlice Çekip Sosyal Medyada Paylaşınca Yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Pakistanlı İ.A. İstanbul'da Kadınları Gizlice Çekip Sosyal Medyada Paylaşınca Yakalandı - Son Dakika
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