Pakistanlı kadın, saldırganın penisini keserek tecavüzden kurtuldu

Pakistan'da kendisine tecavüz etmeye çalışan bir adamın saldırısına uğrayan kadın, bu eylemden adamın penisini bıçakla keserek kurtuldu.



Pakistan'ın Pencap eyaletinde salı günü yaşanan olay sonrası açıklama yapan polis yetkilisi Muhammed İlyas, 25 yaşındaki kadının verdiği ifadeye dayanarak söz konusu zanlının kadının evine zorla girdiğini, daha sonra da saldırarak tecavüz etmeye yeltendiğini belirtti. Ancak adamdan kurtularak mutfağa koşan kadının eline bıçak aldığı ve kendisine tekrar yaklaşan adamın penisini kestiği kaydedildi.