Son Dakika › Dünya › Pakistanlı kadın, saldırganın penisini keserek tecavüzden kurtuldu - Son Dakika Dünya
Pakistanlı kadın, saldırganın penisini keserek tecavüzden kurtuldu
7 saat önce
Pakistan'ın Pencap eyaletinde kendisine tecavüz etmeye çalışan bir adamın saldırısına uğrayan 25 yaşındaki kadın, bu eylemden adamın penisini bıçakla keserek kurtuldu. Polis hastaneye kaldırılan zanlının iyileştikten sonra ifadesini alacak. Pakistan'da her sene yüzlerce kadın tecavüze uğruyor
Pakistan'da kendisine tecavüz etmeye çalışan bir adamın saldırısına uğrayan kadın, bu eylemden adamın penisini bıçakla keserek kurtuldu.
Pakistan'ın Pencap eyaletinde salı günü yaşanan olay sonrası açıklama yapan polis yetkilisi Muhammed İlyas, 25 yaşındaki kadının verdiği ifadeye dayanarak söz konusu zanlının kadının evine zorla girdiğini, daha sonra da saldırarak tecavüz etmeye yeltendiğini belirtti. Ancak adamdan kurtularak mutfağa koşan kadının eline bıçak aldığı ve kendisine tekrar yaklaşan adamın penisini kestiği kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 11:39
Son Dakika Avusturya'da koronavirüs şüphesi bulunan kadın hastaneden kaçtı Hindistan'daki ABD Büyükelçiliği bahçesinde, 5 yaşındaki bir kız çocuğu cinsel istismara uğradı İkna yöntemiyle teslim olan 2 PKK'lı kadın, aileleriyle buluştu Eşyanın altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu