Pakistanlı kadınlar bayramı ellerinde kınalarla karşılama geleneğini sürdürüyor - Son Dakika

MUHAMMET NAZIM TAŞCI/MUHAMMED SEMİH UĞURLU - Pakistanlı kadınlar Ramazan Bayramı'nı el ve bileklerine yaptırdıkları desenli kınalarla karşıladı.

Ülkede bugün idrak edilen Ramazan Bayramı öncesi şehirlerin çarşıları kına tezgahlarıyla doldu taştı.

Kına, Güney Asya'da yaygın olarak kullanılsa da Müslüman kadınlar özellikle dini bayramlarda kına yaptırmayı bir geleneğe dönüştürdü.

Yerel dilde "mehndi" olarak bilinen kına, "chand raat" olarak isimlendirilen arife günü akşamı sokaklarda kurulan tezgahlarda yaptırılıyor ve bu işlem gece geç saatlere kadar devam ediyor.

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da da kınacılar şehrin çeşitli noktalarında arife günü akşamı sokakları doldurdu.

Bayramı ellerine ve bileklerine değişik desenlerde kına yaptırarak karşılamak isteyen kadınlar da tezgahların önünde kuyruk oluşturdu.

Binlerce çeşit kına deseninden hangisini uygulayacağı konusunda kararsız kaldığı görülen kadınlar, genel olarak hilal, ay, gül, lale ve nilüfer çiçeği desenlerini tercih etti.

Kınacılar da adeta dantel işler gibi büyük bir hassasiyetle kadınların istedikleri desenleri uyguladı.

Gelenek vurgusu

İslamabad'ın F-10 bölgesinde kına tezgahı açan Fiza Han, AA muhabirine yaptığı açıklamada, normalde kınayı sık sık yaptıklarını ancak bayramda kına yaptırmanın bir gelenek olduğunu söyledi.

Bayramın kendileri için özel olduğunu ve yılda 2 defa gerçekleştiğini belirten Han, bu sebeple farklı bir şehirden kına yapmak için İslamabad'a geldiklerini aktardı.

Han, kadınların çok çeşitli desenlerde kınaları tercih ettiğini, kalitesine ve yapılış biçimine göre kınanın ortalama 5-6 gün elde kaldığını kaydetti.

Kına yaptıran kadınlardan Makam Osman ise arife günleri kadınların kına yaptırmasının Güney Asya'da bir gelenek olduğunu ifade ederek, "Kültürel olarak benim için önemli. Bayramı sabırsızlıkla beklememizi sağlıyor." diye konuştu.