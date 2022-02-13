Pakistanlı kadınlar Hindistan'daki başörtüsü yasağını protesto etti - Son Dakika

Protestocu grubun slogan atması
Protestocu grubun tekbir getirmesi
Protestocu grubu temsil eden bir kişinin konuşması
Sloganlar
Pankart ve dövizler
KARAÇİ - Pakistanlı öğrenciler Hindistan'daki başörtüsü yasağını protesto etti. Hindistan'ın güneyindeki Karnataka eyaletindeki bazı okullarda başörtülü Müslüman kızların derslere girmelerinin yasaklanmasının ardından dünya sathına yayılan gösteriler devam ediyor. Pakistan'ın Karaçi kentinde bir araya gelen kadınlar, Hindistan'da uygulanan yasağa tepki göstererek eylemlerin başlamasında maruz kaldığı sözlü tacizlere tek başına karşı koyan Bibi Muskan Khan ile dayanışma içinde olduklarını belirttiler.
Kaynak: AA
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