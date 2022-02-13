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Pakistanlı kadınlar Hindistan'daki başörtüsü yasağını protesto etti - Son Dakika

Pakistanlı kadınlar Hindistan'daki başörtüsü yasağını protesto etti

13.02.2022 16:43

Protestocu grubun slogan atması Protestocu grubun tekbir getirmesi Protestocu grubu temsil eden bir kişinin konuşması Sloganlar Pankart ve dövizler KARAÇİ - Pakistanlı öğrenciler Hindistan'daki başörtüsü yasağını protesto etti.

Protestocu grubun slogan atması

Protestocu grubun tekbir getirmesi

Protestocu grubu temsil eden bir kişinin konuşması

Sloganlar

Pankart ve dövizler

KARAÇİ - Pakistanlı öğrenciler Hindistan'daki başörtüsü yasağını protesto etti. Hindistan'ın güneyindeki Karnataka eyaletindeki bazı okullarda başörtülü Müslüman kızların derslere girmelerinin yasaklanmasının ardından dünya sathına yayılan gösteriler devam ediyor. Pakistan'ın Karaçi kentinde bir araya gelen kadınlar, Hindistan'da uygulanan yasağa tepki göstererek eylemlerin başlamasında maruz kaldığı sözlü tacizlere tek başına karşı koyan Bibi Muskan Khan ile dayanışma içinde olduklarını belirttiler.

Pakistanlı kadınlar Hindistan'daki başörtüsü yasağını protesto etti
Pakistanlı kadınlar Hindistan'daki başörtüsü yasağını protesto etti
Pakistanlı kadınlar Hindistan'daki başörtüsü yasağını protesto etti

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baş örtüsü, Protesto, Karaçi, India, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pakistanlı kadınlar Hindistan'daki başörtüsü yasağını protesto etti - Son Dakika


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