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Pakistanlı kadınlardan Hindistan'daki okullarda uygulanan başörtü yasağına karşı protesto - Son Dakika

Pakistanlı kadınlardan Hindistan'daki okullarda uygulanan başörtü yasağına karşı protesto

11.02.2022 00:58
Pakistanlı kadınlardan Hindistan'daki okullarda uygulanan başörtü yasağına karşı protesto

Pakistan'da bir araya gelen onlarca kadın, Hindistan'daki birçok okulda uygulanan başörtüsü yasağını protesto etti.

Pakistan'da bir araya gelen onlarca kadın, Hindistan'daki birçok okulda uygulanan başörtüsü yasağını protesto etti.

Pakistanlı kadınlar, Hindistan'ın Karnataka eyaletindeki birkaç okulda uygulanan başörtüsü yasağını protesto etmek için bir araya geldi. İslamcı siyasi parti Cemaati İslami destekçisi onlarca kişi ellerinde taşıdığı pankartlarla birlikte slogan atarak Hindistan'daki Müslüman öğrencilere destek mesajı verdi.

Eğitime 3 gün ara

Karnataka eyaletinde artan protestolar ve ara ara çıkan arbedeler nedeniyle okullarda eğitime 3 gün süreyle ara verilirken, Bengaluru kenti yakınlarında da protestolara 2 haftalık yasak getirildi.

Hindistan'ın Udupi kentinde geçtiğimiz ay bir devlet lisesinde başörtülü öğrenciler derslere alınmamıştı. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamaya göre, devlet lisesinin kararının ardından eyaletteki farklı okullarda da başörtüsü yasağı uygulanmaya başlamış ve öğrenciler konuyu eyalet yüksek mahkemesine taşımıştı. Mahkeme, öğrencilerin taleplerini dinledikten sonra yasağın iptal edilip edilmemesine karar vereceğini açıklamıştı. - YENİ DELHİ

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baş örtüsü, Pakistan, Protesto, India, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Pakistanlı kadınlardan Hindistan'daki okullarda uygulanan başörtü yasağına karşı protesto - Son Dakika


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SON DAKİKA: Pakistanlı kadınlardan Hindistan'daki okullarda uygulanan başörtü yasağına karşı protesto - Son Dakika
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