Son Dakika Haberleri: Pakistanlı muhalefet liderinden Türkiye ve Çin'e teşekkür
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Pakistanlı muhalefet liderinden Türkiye ve Çin'e teşekkür

1 saat önce

Pakistan'da ana muhalefet partisi Pakistan Müslüman Ligi-Navaz (PML-N) lideri Şahbaz Şerif, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'e, "Keşmir" konusunda Pakistan'ın arkasında durdukları için teşekkür etti.

Pakistanlı muhalefet liderinden Türkiye ve Çin'e teşekkür, System.String[]
Pakistan'da ana muhalefet partisi Pakistan Müslüman Ligi-Navaz (PML-N) lideri Şahbaz Şerif, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'e, "Keşmir" konusunda Pakistan'ın arkasında durdukları için teşekkür etti.
Şerif, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Pakistan İslam Cumhuriyeti ve Pakistan Müslüman Ligi-Navaz adına Türkiye'ye, Keşmir konusunda Pakistan'a güçlü ve kararlı desteği için teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.
Bu durumu Türkiye'nin uzun süredir güvenilir ve içten dostluğun bir işareti olarak nitelendiren Şerif, "Sizi temin ederim ki, partim ve ben bu kardeşlik bağını kararlı bir şekilde sürdürmeye devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.
Şerif, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dinamik ve vizyoner liderliği altında Türkiye için daha fazla refah ve başarı için dua ettiğini belirtti.
Çin ile Pakistan için "Demir kardeşler" benzetmesinde bulunan Şerif, Keşmir konusunda Pakistan'a verdiği destek için Çin Devlet Başkanı Şi'ye ayrıca teşekkürlerini iletti.
Çin Halk Cumhuriyeti, Pakistan, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 06:24 Kaynak: AA
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