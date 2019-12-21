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Pakistanlı Müslüman öğretim üyesi dine hakaret suçundan dolayı ölüm cezasına çarptırıldı
6 saat önce
Pakistan'da bir mahkeme, Müslüman öğretim üyesini İslam dinine karşıt fikirler yaymak suçuyla ölüm cezasına çarptırdı. Profesör Cüneyt Hafız 2013 yılında Multan kentinde bir üniversitede görev yaptığı sırada İslami değerlere aykırı içerik sergilemekten dolayı tutuklanmıştı.
Pakistan'da bir mahkeme 33 yaşındaki Müslüman öğretim üyesi Cüneyt Hafız'ı dine hakaretten suçlu bularak ölüm cezasına çarptırdı. Hafız'a ayrıca yarım milyon Pakistan rupisi (yaklaşık 20 bin TL) para cezası kesildi.
Profesör, sosyal medyada İslami değerlere aykırı paylaşım yaptığı gerekçesiyle dine hakaretten suçlu bulunmuştu.
Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 09:34
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