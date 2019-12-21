Pakistanlı Müslüman öğretim üyesi dine hakaret suçundan dolayı ölüm cezasına çarptırıldı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Pakistanlı Müslüman öğretim üyesi dine hakaret suçundan dolayı ölüm cezasına çarptırıldı - Son Dakika Dünya

Pakistanlı Müslüman öğretim üyesi dine hakaret suçundan dolayı ölüm cezasına çarptırıldı

6 saat önce

Pakistan'da bir mahkeme, Müslüman öğretim üyesini İslam dinine karşıt fikirler yaymak suçuyla ölüm cezasına çarptırdı. Profesör Cüneyt Hafız 2013 yılında Multan kentinde bir üniversitede görev yaptığı sırada İslami değerlere aykırı içerik sergilemekten dolayı tutuklanmıştı.

Pakistanlı Müslüman öğretim üyesi dine hakaret suçundan dolayı ölüm cezasına çarptırıldı, System.String[]

Pakistan'da bir mahkeme 33 yaşındaki Müslüman öğretim üyesi Cüneyt Hafız'ı dine hakaretten suçlu bularak ölüm cezasına çarptırdı. Hafız'a ayrıca yarım milyon Pakistan rupisi (yaklaşık 20 bin TL) para cezası kesildi.


Profesör, sosyal medyada İslami değerlere aykırı paylaşım yaptığı gerekçesiyle dine hakaretten suçlu bulunmuştu.

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Pakistan, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 09:34 
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