Pakistanlı öğrenciler Hindistan'daki başörtü yasağını protesto etti - Son Dakika

Pakistan'da bir araya gelen binlerce öğrenci, Hindistan'daki okullarda Müslüman öğrencilere uygulanan başörtü yasağına karşı yürüyüş gerçekleştirdi.

Pakistan'ın Karaçi kentinde binlerce öğrenci, Hindistan'daki okullarda Müslüman öğrencilerin başörtüsü takmasına dair uygulanan yasağa karşı protesto yürüyüşü gerçekleştirdi. İslami Jamiat Talaba öğrenci organizasyonundan aktivistler ve öğrenciler, Karaçi Üniversitesi'nde gerçekleşen protestoda pankartlar taşıyarak slogan attı.

Geçen hafta Hindistan'daki Müslüman öğrenciler, başörtü yasağına karşı çıkmak için Karnataka'daki bir mahkemeye dilekçe vermişti. Mahkeme ise, kararın açıklanma süreci boyunca öğrencilerin başörtü takmamasını açıklamıştı. - KARAÇİ