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Pakistanlı öğrenciler Hindistan'daki başörtü yasağını protesto etti - Son Dakika

Pakistanlı öğrenciler Hindistan'daki başörtü yasağını protesto etti

14.02.2022 19:59

- Pakistanlı öğrenciler Hindistan'daki başörtü yasağını protesto etti Pakistan'da bir araya gelen binlerce öğrenci, Hindistan'daki okullarda Müslüman öğrencilere uygulanan başörtü yasağına karşı yürüyüş gerçekleştirdi.

- Pakistanlı öğrenciler Hindistan'daki başörtü yasağını protesto etti

KARAÇİ - Pakistan'da bir araya gelen binlerce öğrenci, Hindistan'daki okullarda Müslüman öğrencilere uygulanan başörtü yasağına karşı yürüyüş gerçekleştirdi.

Pakistan'ın Karaçi kentinde binlerce öğrenci, Hindistan'daki okullarda Müslüman öğrencilerin başörtüsü takmasına dair uygulanan yasağa karşı protesto yürüyüşü gerçekleştirdi. İslami Jamiat Talaba öğrenci organizasyonundan aktivistler ve öğrenciler, Karaçi Üniversitesi'nde gerçekleşen protestoda pankartlar taşıyarak slogan attı.

Geçen hafta Hindistan'daki Müslüman öğrenciler, başörtü yasağına karşı çıkmak için Karnataka'daki bir mahkemeye dilekçe vermişti. Mahkeme ise, kararın açıklanma süreci boyunca öğrencilerin başörtü takmamasını açıklamıştı.

Pakistanlı öğrenciler Hindistan'daki başörtü yasağını protesto etti
Pakistanlı öğrenciler Hindistan'daki başörtü yasağını protesto etti
Pakistanlı öğrenciler Hindistan'daki başörtü yasağını protesto etti

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Pakistan, Müslüman, Protesto, India, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Pakistanlı öğrenciler Hindistan'daki başörtü yasağını protesto etti - Son Dakika


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