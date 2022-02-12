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Pakistanlı öğrenciler Hindistan'daki başörtüsü yasağını protesto etti - Son Dakika

Pakistanlı öğrenciler Hindistan'daki başörtüsü yasağını protesto etti

12.02.2022 15:46

Pakistanlı öğrenciler Hindistan'daki başörtüsü yasağını protesto etti.

Pakistanlı öğrenciler Hindistan'daki başörtüsü yasağını protesto etti. Hindistan'ın güneyindeki Karnataka eyaletindeki bazı okullarda başörtülü Müslüman kızların derslere girmelerinin yasaklanmasının ardından dünya sathına yayılan gösteriler devam ediyor. Pakistan'ın Peşaver kentinde bir araya gelen öğrenciler, Hindistan'da uygulanan yasağa tepki göstererek eylemlerin başlamasında maruz kaldığı sözlü tacizlere tek başına karşı koyan Bibi Muskan Khan ile dayanışma içinde olduklarını belirttiler.

Pakistanlı öğrenciler Hindistan'daki başörtüsü yasağını protesto etti
Pakistanlı öğrenciler Hindistan'daki başörtüsü yasağını protesto etti
Pakistanlı öğrenciler Hindistan'daki başörtüsü yasağını protesto etti

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pakistanlı öğrenciler Hindistan'daki başörtüsü yasağını protesto etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Pakistanlı öğrenciler Hindistan'daki başörtüsü yasağını protesto etti - Son Dakika
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