Pakistanlı öğrenciler Hindistan'daki başörtüsü yasağını protesto etti - Son Dakika

Protestocu grubun slogan atması

Protestocu grubun tekbir getirmesi

Protestocu grubun yürüyüşü

Eylemcilerle röportaj

Sloganlar

Pankart ve dövizler KARAÇİ - Pakistanlı öğrenciler Hindistan'daki başörtüsü yasağını protesto etti. Hindistan'ın güneyindeki Karnataka eyaletindeki bazı okullarda başörtülü Müslüman kızların derslere girmelerinin yasaklanmasının ardından dünya sathına yayılan gösteriler devam ediyor.