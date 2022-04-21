Pakistanlı patrondan Türkiye'ye gelmek isteyen yabancılara garantili oturum izni: Hem de sahte belgelerle - Son Dakika
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Pakistanlı patrondan Türkiye'ye gelmek isteyen yabancılara garantili oturum izni: Hem de sahte belgelerle

21.04.2022 10:12
Pakistanlı patrondan Türkiye'ye gelmek isteyen yabancılara garantili oturum izni: Hem de sahte belgelerle

"İstanbul Information Danışmanlık" adıyla Türkiye'ye kaçak yollarla giren yabancı uyruklulara sahte evrakla oturum izni alan "danışmanlık bürosu"nun Pakistanlı sahibi ve çalışanları sınır dışı edilirken 45 bin lira da para cezası kesildi. Sahtecilikte sınır tanımayan suç şebekesinin, sahte oturma izninin yanı sıra ehliyet ve evlilik işlemleri de yaptığı ortaya çıktı.

"İstanbul Information Danışmanlık" adıyla başta Pakistanlılar olmak üzere birçok yabancı uyrukluyu "garantili oturma izni" vaadiyle kandıran şirketin Fatih'teki iki farklı adresine operasyon düzenlendi. Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda, sözde şirketin Pakistan uyruklu sahibi Malik Sajjad ile şirket çalışanları E.U., H.U., R.C. ile Pakistanlı K.S.'yi gözaltına alındı.

SİGORTASIZ İŞÇİ ÇALIŞTIRMAK VE VERGİ KANUNA AYKIRILIKTAN 45 BİN LİRA PARA CEZASI

Sigortasız işçi çalıştırdığı ve vergi kanununa aykırı hareket ettiği tespit edilen işyerine 45 bin lira para cezası kesildi. Pakistanlı elebaşı Sajjad ile aynı ülke vatandaşı K.S., resmi belgede sahtecilik' ve 'vergi kanununa muhalefet' suçlarından sınır dışı sevk işlemleri için Pendik'teki Ara Sevk Merkezi'ne gönderildi. Diğer 3 şüpheli ise serbest bırakıldı.

ARALARINDA ÜLKELERİNDE İDAM CEZASI ALMIŞ İSİMLER DE VAR

Yabancılara sahte evraklarla oturma izni belgesi düzenleyen şebekenin, ülkelerinde idam cezası alan kaçakların Türkiye'den gönderilmemesi için de hukuki destek verdiği öne sürüldü.

Sosyal medya hesaplarında başvuruları reddedilenlere bile ikamet izni alınabileceğine vurgu yapıldığı dikkat çekerken şirketin kaçaklara ehliyet ve vatandaşlık dağıttığı da ortaya çıktı.

TÜRK KADINLARIYLA EVLENDİRDİKLERİ ORTAYA ÇIKTI

Şirketin, ikamet izni ve ehliyet için tarife belirlediği de ortaya çıktı. Buna göre, bir yıllık ikamet izni için bin 600 lira talep eden şirket iki yıl için ise 2 bin 300 lira ücret istiyordu. Ehliyet için ise yabancılardan 4 bin 500 lira istendi. Çocuklu ailelere indirim de yapan şirketin, ev satışı konusunda yardımcı olduğu ve turlar düzenlediği de tespit edildi. Vatandaşlık alınabilmesi için Türk kadınlarla Pakistanlı erkekleri evlendirildiğini gösteren videolar ortaya çıktı.

Pakistanlı patrondan Türkiye'ye gelmek isteyen yabancılara garantili oturum izni: Hem de sahte belgelerle
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Dolandırıcılık, Pakistan, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Pakistanlı patrondan Türkiye'ye gelmek isteyen yabancılara garantili oturum izni: Hem de sahte belgelerle - Son Dakika
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