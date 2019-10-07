Son Dakika Haberleri: Pakistanlı şahsı kaçırıp 15 bin Euro fidye isteyen şahıslar yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Pakistanlı şahsı kaçırıp 15 bin Euro fidye isteyen şahıslar yakalandı

Pakistanlı şahsı kaçırıp 15 bin Euro fidye isteyen şahıslar yakalandı

1 saat önce

Sancaktepe'de Pakistan uyruklu Sajıd A. (44) isimli şahsı kaçırarak çalıştığı iş yeri sahibinden 15 bin Euro fidye isteyen şahıslar, polis tarafından yakalandı.

Pakistanlı şahsı kaçırıp 15 bin Euro fidye isteyen şahıslar yakalandı, System.String[]

Sancaktepe'de Pakistan uyruklu Sajıd A. (44) isimli şahsı kaçırarak çalıştığı iş yeri sahibinden 15 bin Euro fidye isteyen şahıslar, polis tarafından yakalandı.


Pakistan uyruklu Sajıd A. (44) isimli bir şahsın kaçırarak çalıştığı iş yeri sahibinden 15 bin Euro fidye isteyen şahısları yakalamak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri çalışma başlattı. Polis ekipleri kaçırılan şahsın teslim edileceği yer olarak belirlenen Paşaköy mevkisindeki bir akaryakıt istasyonunu takibe aldı. İş yeri sahibiyle burada buluşup fidyeyi almak üzere akaryakıt istasyonuna gelen şüpheli araç olay yerindeki polisleri fark edince kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca sonrasında, şahısların 5.000 TL ve 900 Euro parasını aldıktan sonra yol kenarında bıraktığı Sajıd A. isimli şahıs muhafaza altına alındı.


Aracın Hulusi T.(37) isimli şahsa ait olduğunu belirleyen polis, şahsın evini takibe aldı. Evin önüne gelen araçtaki Hulusi T. ile birlikte Sertaç D. (23), Mert B. (25) ve Pakistan uyruklu Abdullah B. (27) isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.


Şahıslar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İSTANBUL

Sancaktepe, Pakistan, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 01:48 Kaynak: İHA
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