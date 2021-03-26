Pakistanlı sanatçı "Türkiye-Azerbaycan-Pakistan" dostluğuna dikkati çekmek için şarkı besteledi - Son Dakika

Pakistanlı sanatçı Asad Kureyşi, Türkiye-Azerbaycan-Pakistan arasındaki güçlü ilişkilere dikkati çekmek için şarkı hazırladı.

Genç sanatçı Kureyşi, "Dil Hai Turkey, Pakistan, Jan Hai Azerbaijan (Kalbim Türkiye Pakistan'dır, Canım Azerbaycan'dır)" ismini verdiği ve Türkçe ve Urduca seslendirdiği şarkısını internet ortamına yükleyerek dinleyicilerin beğenisine sundu.

Pakistan'ın Lahor şehrinde çekilen video klipte, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in ve Pakistan Başbakanı İmran Han'ın görüntüleri de kullanıldı. Klipte ayrıca Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman dizilerinden kesitlere ve İstanbul'un tarihi mekanlarına ait görsellere yer verildi.

Sanatçı Kureyşi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şarkının üç ülke arasında uzun süredir var olan dostluğa bir övgü mahiyetini taşıdığını ve bir Pakistanlı'dan Türkiye ve Azerbaycan'daki kardeşlerine hediye olduğunu söyledi.

Diriliş Ertuğrul dizisi başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan'ın geçen sene Pakistan'ı ziyaretinde kendisine yönelik sıcak karşılamayı gördüğünü anımsatan Kureyşi, bunun ardından Türkiye ile Pakistan'ın kardeşliğine methiyede bulunmak için bir şarkı yapmak istediğini belirtti.

Kureyşi, "Azerbaycan'ı da dahil ettim çünkü buradaki insanların Azerbaycan'ın daima Türkiye'nin yanında durduğunu bilmesini istedim." ifadelerini kullandı.