Pakistanlı sivil toplum örgütü, artan Kovid-19 vakaları sebebiyle Hindistan'a 50 ambulans teklif etti - Son Dakika

Pakistan merkezli Edhi Vakfı Başkanı Faysal Edhi, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'ye yazdığı mektupta, ülkede artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları dolayısıyla Yeni Delhi yönetimine 50 ambulans ve sağlık ekibi göndermeyi teklif etti.

Faysal Edhi, sosyal medyada paylaştığı mektupta, Hindistan'daki Kovid-19 krizine ilişkin durumu yakından takip ettiklerine işaret ederek, çok sayıda kişiyi etkileyen salgının ülkedeki ağır etkisi dolayısıyla üzgün olduklarını belirtti.

Edhi, mektubunda Hindistan'daki durumun ciddiyetini anladıklarına dikkati çekerek, Başbakan Modi'ye bu zor zamanda Kovid-19 salgınının üstesinden gelebilmeleri için 50 ambulans ve sağlık ekibi göndermeyi teklif etti.

Vakıf olarak Hindistan yönetimine herhangi bir zahmet vermek istemediklerini ve Yeni Delhi'den yardım talep etmediklerini belirten Edhi, Hindistan halkına yardım edebilmek için ekiplerinin gerek duyduğu benzin, gıda ve tüm tedarikleri kendilerinin ayarlayacağını kaydetti.

Edhi, Başbakan Modi'den sadece ülkeye girebilmek için izin istediklerini vurgulayarak, Yeni Delhi yönetiminin yönlendirmeleri doğrultusunda salgınla ilgili tüm kritik noktalara gitmeye hazır olduklarını belirtti.

"Zengin ülkeler tüm aşı ve kaynakları aldı"

Öte yandan Edhi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hindistan'daki durumun çok kötü olduğunu ve yüz binlerce insana Kovid-19 bulaştığını ifade ederek, bu ülkedeki söz konusu durum göz önünde bulundurulduğunda 50 ambulans desteğinin görünmeyecek kadar küçük bir yardım olduğunu dile getirdi.

Edhi, Hindistan'da daha önceki Kovid-19 dalgalarının ardından Pakistan'da da benzer durumların yaşandığını anımsatarak, bu durumun tekrar olabileceğine işaret etti. Bu sebeple Hindistan'a yardım etmek istediklerinin altını çizen Edhi, "Gelecekte belki onlar da bize yardım eder." dedi.

Teklifin kabul edilmesine yüzde 50 ihtimal vurgusu

Fakir ülkelerin Kovid-19 dolayısıyla çok fazla problem yaşadığına değinen Edhi, "Zengin ülkeler tüm aşıları ve kaynakları aldı. Elimizdeki imkanlar çok kısıtlı. Fakir ülkeler birlikte çalışmalı ve birbirlerine yardım etmeli." diye konuştu.

Edhi, Hindistan'dan mektuba henüz cevap gelmediğini aktarak, "Teklifimi kabul edip etmeyeceklerine dair bir fikrim yok. Yarı yarıya bir ihtimal üzerinde duruyoruz." ifadesini kullandı.

Pakistan halkının tekliflerine çok sevindiğini aktaran Edhi, "Pakistan halkı Hindistan halkına yardım etmeye istekli. ve Pakistanlılar bizi destekliyorlar." dedi.

Hindistan'da vakalar, sağlık sistemini çökme noktasına getirdi

Hindistan'da son haftalarda rekor düzeye ulaşan Kovid-19 vakaları, ülkenin halihazırda kırılgan durumdaki sağlık sistemini çökme noktasına getirdi.

Hastanelerin kapasitesi her gün artan hasta sayısını kaldırmakta güçlük çekerken oksijen tüpü ve Kovid-19 tedavisindeki bazı önemli ilaçların eksikliği sorunlara yol açıyor.

Ülkede son 24 saatte kaydedilen 332 bin 518 vaka "dünya genelinde şimdiye kadar görülen en yüksek günlük vaka sayısı" olarak kayıtlara geçmişti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, toplam vaka sayısının 16 milyon 263 bin 695'e, can kaybı sayısının 186 bin 928'e ulaştığı Hindistan, dünyada en fazla vakanın görüldüğü 2'nci, en fazla ölümün görüldüğü 4'üncü ülke konumunda bulunuyor.