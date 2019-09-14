Son Dakika Haberleri: Pakistanlı siyasetçi Tahir-ul Kadri siyaseti bıraktı
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Pakistanlı siyasetçi Tahir-ul Kadri siyaseti bıraktı

43 dakika önce

Pakistan'da eski Başbakan Navaz Şerif'e karşı yaptığı sokak eylemleriyle tanınan Pakistan Halk Hareketi (PAT) lideri Tahir-ul Kadri siyaseti bıraktığını açıkladı.

Pakistanlı siyasetçi Tahir-ul Kadri siyaseti bıraktı, System.String[]

Pakistan'da eski Başbakan Navaz Şerif'e karşı yaptığı sokak eylemleriyle tanınan Pakistan Halk Hareketi (PAT) lideri Tahir-ul Kadri siyaseti bıraktığını açıkladı.

Lahor merkezli Minhaj Tv internet sitesinde görüntülü bir mesaj paylaşan Kadri, siyaseti bıraktığını ve partisindeki tüm görevlerinden ayrıldığını duyurdu,

Mesajında, görevlerini oğluna değil parti yürütme kuruluna bıraktığını söyleyen Kadri, 2014 yılında Lahor'daki protestolarda yaşanan polis müdahalesi sonucu 14 kişinin ölümüne ilişkin dava hakkında açıklama yaparak "Bu davaya ilişkin mücadeleme son nefesime kadar devam edeceğim. Bu bir politika değil inanç meselesidir." dedi.

Kadri, 1989'da kurduğu partisiyle 1990'da girdiği seçimde milletvekili seçildi. 2004 yılına kadar milletvekili olarak görev yapan Kadri, 2005 yılında Kanada'ya göç etmişti.

2012 ve 2014 yılında Şerif hükümetine karşı dönemin muhalefet liderlerinden Pakistan Adalet Hareketi (PTI) lideri İmran Han'la eylemler yürüten Kadri hakkında terör suçlamasıyla tutuklama kararı çıkmıştı.

Kadri, vatandaşlığı bulunan Kanada'da yaşıyor.

Navaz Şerif, Pakistan, Lahor, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 01:56 Kaynak: AA
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