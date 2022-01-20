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Pakistanlı gaspçıları TikTok videoları ele verdi! - Son Dakika

Pakistanlı gaspçıları TikTok videoları ele verdi!

20.01.2022 08:55
Pakistanlı gaspçıları TikTok videoları ele verdi!

Bayrampaşa'da 9 Pakistanlıyı silah zoruyla ellerini bağlayıp gasp ettikten sonra sosyal medya hesabı TikTok üzerinden bu görüntüleri yayınladıkları belirlenen yine Pakistanlı olan 6 şüpheliden 2'si yakalandı. Adliyeye çıkarılan 2 şüpheli tutuklandı.

Bayrampaşa Asayiş Büro Amirliği'ne giden 9 Pakistanlı Orta Mahalle Bal Sokak'taki evlerinde gasp edildikleri iddiasıyla 17 Ocak günü şikayette bulundu. Şikayetçiler, 4 Ocak'ta saat 22.30 sıralarında 6 Pakistanlının ikametlerine gelerek ellerini bağladıklarını, daha sonra silah zoruyla kendilerine ait 9 cep telefonu ve yaklaşık 6 bin TL paralarını ve sırt çantalarının gasbedildiğini ve elleri bağlı haldeki görüntülerinin de Tiktok sosyal medya platformundaki hesaplardan paylaşıldığını anlattılar.

TİKTOK VİDEOSU YAKALATTI

Olayın geçtiği adres ve çevresinde olay gününe ait güvenlik kamera ve şüphelilerin sosyal medya hesaplarında yapılan çalışmalar sonucunda şüphelilerin Bağcılar, Demirkapı Mahallesi 1722. Sokak'ta yaşadıkları anlaşıldı. Nöbetçi savcılığın bilgisi dahilinde adreste yapılan aramada, Pakistan uyruklu şüphelilerden Ö.S. ve F.K yakalandı.

SİLAHLARI KURU SIKI ÇIKTI

Söz konusu ikamette yapılan aramalarda şüphelilerin olayda kullandıkları bir kuru sıkı tabanca, bir bıçak ve şikayetçilere ait oldukları tespit edilen bir telefon ile sırt çantaları ve kıyafetler ele geçirildi. Yakalanan iki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. İki şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Diğer 4 şüpheli ise halen aranıyor.

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Hırsızlık, Pakistan, Tiktok, Güncel, Son Dakika

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