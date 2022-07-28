Gilgit-Baltistan bölgesi, aralarında dünyanın en yüksek ikinci dağı K2'nin de bulunduğu 8 bin metrenin üzerinde 6 zirveye ev sahipliği yapıyor.

Ulusal basındaki haberlere göre, 8 bin 51 metre yükseklikteki Broad Peak'e tırmanırken kaybolan Henderson, 19 Temmuz'dan bu yana aranıyor.

Kaynak: AA

Toros Dağları, England, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Pakistanlı yetkililer, Broad Peak'te kaybolan İngiliz askerin öldüğünü düşünüyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.