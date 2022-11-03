İmran Han'a yapılan suikast girişimi sonrası Pakistan karıştı! Sokağa inen halk, yolları kapatıp "adalet" istedi

Seçim çalışmaları kapsamında başkent İslamabad'a yürüyen eski Pakistan Başbakanı İmran Han'ın konvoyuna silahlı saldırı düzenlendi. Han'ın hedef alındığı süikast girişiminde eski başbakan bacağından yaralandı.

4 KİŞİ VURULDU

Han, hükümeti erken seçime zorlama kampanyasının bir parçası olarak büyük bir kamyon ve araba konvoyuyla başkent İslamabad'a doğru ilerliyordu. Han'ın lideri olduğu Pakistan Adalet Hareketi, saldırıda liderleri dışında dört kişinin daha yaralandığını açıkladı.

HALK SOKAĞA İNDİ

Pakistan ulusal basınına yansıyan haberlere göre, başkent İslamabad, Karaçi, Lahor, Faysalabad, Ravalpindi, Peşaver, Multan ve daha birçok şehirde Pakistan Adalet Hareketi (PTI) lideri Han'a yönelik saldırıyı protesto etmek için halk sokağa indi.

YOLLARI KAPATIP ADALET İSTEDİLER

Çok sayıda şehirde protestocular lastik yakarak yolları kapatırken, birçok kentte trafik durma noktasına geldi. Başkent İslamabad'ın da çeşitli bölgelerinde göstericiler yolları kapatarak saldırının faillerinin bulunmasını ve adalete teslim edilmesini istedi. İmran Han'ın kırmızı çizgileri olduğunu belirten göstericiler, hükümet karşıtı slogan attı.

SALDIRGAN SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Olayın ardından yakalanan saldırgan ise suçunu itiraf etti. "İmran Han insanları yanlış yönlendiriyordu. İzlemeye dayanamadım ve bu yüzden onu öldürmek istedim. Onu öldürmek için elimden geleni yaptım. Sadece İmran Han'ı öldürmek istedim, başkasını değil" diyen şahıs, suç ortağının olmadığını saldırıyı tek başına gerçekleştirdiğini söyledi.