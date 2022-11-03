İmran Han'a yapılan suikast girişimi sonrası Pakistan karıştı! Sokağa inen halk, yolları kapatıp "adalet" istedi - Son Dakika
Üye Girişi

İmran Han'a yapılan suikast girişimi sonrası Pakistan karıştı! Sokağa inen halk, yolları kapatıp "adalet" istedi

03.11.2022 21:42

Eski Pakistan Başbakanı İmran Han'a yapılan suikast girişimi sonrası ülke karıştı. Han'ın bacağından yaralandığı olayın ardından ülke genelinde halk sokağa indi, protestolar başladı.

Seçim çalışmaları kapsamında başkent İslamabad'a yürüyen eski Pakistan Başbakanı İmran Han'ın konvoyuna silahlı saldırı düzenlendi. Han'ın hedef alındığı süikast girişiminde eski başbakan bacağından yaralandı.

4 KİŞİ VURULDU

Han, hükümeti erken seçime zorlama kampanyasının bir parçası olarak büyük bir kamyon ve araba konvoyuyla başkent İslamabad'a doğru ilerliyordu. Han'ın lideri olduğu Pakistan Adalet Hareketi, saldırıda liderleri dışında dört kişinin daha yaralandığını açıkladı.

İmran Han'a suikast düzenlendi, Pakistan'da yer yerinden oynadı! Milyonlarca destekçisi sokağa indi

HALK SOKAĞA İNDİ

Pakistan ulusal basınına yansıyan haberlere göre, başkent İslamabad, Karaçi, Lahor, Faysalabad, Ravalpindi, Peşaver, Multan ve daha birçok şehirde Pakistan Adalet Hareketi (PTI) lideri Han'a yönelik saldırıyı protesto etmek için halk sokağa indi.

İmran Han'a suikast düzenlendi, Pakistan'da yer yerinden oynadı! Milyonlarca destekçisi sokağa indi

YOLLARI KAPATIP ADALET İSTEDİLER

Çok sayıda şehirde protestocular lastik yakarak yolları kapatırken, birçok kentte trafik durma noktasına geldi. Başkent İslamabad'ın da çeşitli bölgelerinde göstericiler yolları kapatarak saldırının faillerinin bulunmasını ve adalete teslim edilmesini istedi. İmran Han'ın kırmızı çizgileri olduğunu belirten göstericiler, hükümet karşıtı slogan attı.

İmran Han'a suikast düzenlendi, Pakistan'da yer yerinden oynadı! Milyonlarca destekçisi sokağa indi

SALDIRGAN SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Olayın ardından yakalanan saldırgan ise suçunu itiraf etti. "İmran Han insanları yanlış yönlendiriyordu. İzlemeye dayanamadım ve bu yüzden onu öldürmek istedim. Onu öldürmek için elimden geleni yaptım. Sadece İmran Han'ı öldürmek istedim, başkasını değil" diyen şahıs, suç ortağının olmadığını saldırıyı tek başına gerçekleştirdiğini söyledi.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500
Imran Han'a suikast girişiminde bulunan saldırgandan ilk sözler: İnsanları yanlış yönlendiriyordu, onu öldürmek için elimden geleni yaptım Imran Han'a suikast girişiminde bulunan saldırgandan ilk sözler: İnsanları yanlış yönlendiriyordu, onu öldürmek için elimden geleni yaptım Pakistan halkı eski başbakanları İmran Han'a saldıran suikastçıyı durduran adamı omuzlarında taşıdı Pakistan halkı eski başbakanları İmran Han'a saldıran suikastçıyı durduran adamı omuzlarında taşıdı

Togo Cumhuriyeti, İmran Khan, Pakistan, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İmran Han'a yapılan suikast girişimi sonrası Pakistan karıştı! Sokağa inen halk, yolları kapatıp 'adalet' istedi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
01:28 Avrupa'da 4 takımla yolumuza devam ediyoruz! İşte temsilcilerimizin muhtemel rakipleri
00:54 Antalya'daki bu köyde okul çağında olan yalnızca 2 öğrenci var! Bakanlık, kara yolu ulaşımı olmayan köye her gün tekne gönderiyor
00:54 Dinamo Kiev'i 2-0'lık skorla deviren Fenerbahçe, grubu lider tamamlayıp Avrupa Ligi'nde direkt olarak son 16 turuna yükseldi
00:22 Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, Dinamo Kiev maçında Avrupa futbol tarihine geçti
00:22 Akaryakıta çifte zam: Benzine 1 lira 31 kuruş, LPG'ye ise 56 kuruş zam geldi
00:03 Memur ve memur emeklilerine yüzde 11,84, SSK emeklilerine ise yüzde 10,84'lük zam geliyor
23:40 Fener'in genç yıldızı Arda, Dinamo Kiev savunmasını tek vuruşta aştı! İşte akıl dolu gol...
23:19 Zonguldak'ta 148 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu
23:11 İzmir Barosu Genel Kurulu'nda TSK'nın kimyasal silah kullandığını iddia etmişti! O avukat gözaltına alındı
22:59 Yaşıtları ilkokulda o doktoraya başlıyor! Belçika, 12 yaşındaki Laurent Simons'ı konuşuyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2022 02:16:11. #1.11#
SON DAKİKA: İmran Han'a yapılan suikast girişimi sonrası Pakistan karıştı! Sokağa inen halk, yolları kapatıp "adalet" istedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement