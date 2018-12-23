Son Dakika Haberleri: Pakistanlılar ve Afganların Kriket Keyfi

Pakistanlılar ve Afganların Kriket Keyfi

2 saat önce

Çalışmak için Türkiye'ye gelen Pakistanlılar ve Afganlar, ülkelerinde adeta milli bir spor olan İngiliz oyunu kriketi de unutmadı, spor kültürlerini Türkiye'ye taşıdı.

Pakistanlılar ve Afganların Kriket Keyfi, System.String[]


Çalışmak için Türkiye'ye gelen Pakistanlılar ve Afganlar, ülkelerinde adeta milli bir spor olan İngiliz oyunu kriketi de unutmadı, spor kültürlerini Türkiye'ye taşıdı.

Sultangazi'deki tuz depolarının yanında boş bir arazi her hafta sonu kriket karşılaşmalarına ev sahipliği yapıyor. Pakistanlı ve Afganistanlı işçiler, orijinali pahalı olduğu için tenis topunu bandajlayarak kriket topu haline getiriyor  ve ülkelerinin rengine boyadıkları sopalarla kriket oynuyorlar. 

İZLEYENLER TUTTUĞU TAKIMA DESTEK VERİYOR

Öncelikle iki takım lideri öne çıkarak oyun için gerekli olan 11'er oyuncu seçiyor. Oyuncular belirlendikten sonra oyunun 'atıcı' ve 'vurucuları' belirleniyor. Kısa bir ısınmanın ardından oyun başlıyor. Kriket maçını izleyenler ise her sayıdan sonra tezahürat yapıp tuttuğu takıma destek veriyor.

"KRİKET OYNAYACAĞIMIZ BİR MEYDAN İSTİYORUZ"

4 yıldır Türkiye'de yaşayan Pakistanlı Zeeshan Shehzada (20) kriket oyununun Pakistan'da çok yaygın olduğunu söyledi. Afgan uyruklu Habib Afkan (23) ise, "Kriket futbol gibi dünyadaki en iyi oyundur. Kriket malzemeleri ülkemizden geliyor. Haftada sadece bir gün tatilimiz var. Tatil günümüzde de buraya gelip kriket oynuyoruz. Bizi merakla izleyenler de ne oynadığımızı bize çok soruyorlar. Bazen Zeytinburnu'nda bazen de Bağcılar'da kriket oynuyoruz. Biz kriket oynayacağımız bir meydan istiyoruz" dedi. 

Görüntü dökümü:

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-Topun bandajlanması

-kriket oynayanlar

-Atıcılar ve vurucular

-Röpler

-Seyredenler

-Maç sonunda dans edenler

-Genel ve detaylar - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 11:48 Kaynak: DHA

Sultangazi, Türkiye, Güncel
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