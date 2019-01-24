Son Dakika Haberleri: Pakistanlılardan Suriyeli Çocuklara Yardım

Pakistanlılardan Suriyeli Çocuklara Yardım

9 dakika önce

Aydın'da Felah Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği üyeleri, Suriyeli çocuklara giyim yardımı yaptı.

Pakistanlılardan Suriyeli Çocuklara Yardım, System.String[]
Aydın'da Felah Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği üyeleri, Suriyeli çocuklara giyim yardımı yaptı.

Kentteki Pakistanlılar tarafından kurulan Felah Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği üyeleri, ülkelerindeki iç savaştan dolayı kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyeli ailelere yardım elini uzatıyor.

Dernek üyeleri bu kapsamda 150 Suriyeli çocuğa kıyafet temin etti.

Suriyeli çocuklar aldıkları kıyafetle sevinç yaşarken aileleri de dernek üyelerine teşekkür etti.

Dernek başkanı Fakherul Islam, gazetecilere yaptığı açıklamada, zor durumda olan insanlara yardım etmenin bir insanlık görevi olduğunu söyledi.

Geçen yıl kurulan derneğin Suriyeli ailelere yardım eli uzattığına dikkati çeken Islam, "Özellikle çocukların giyim ihtiyacı olduğunu gözlemledik. Bu kapsamda temin ettiğimiz 150 montu Suriyeli çocuklara teslim ettik. Burada en büyük teşekkürü Türkiye hak ediyor. Baştan bu yana Suriyeli sığınmacılara inanılmaz destek verdiler. Suriyelilerin neler yaşadığını biz Pakistanlılar da gayet iyi anlıyoruz." diye konuştu.

Suriyeli Feride Batman da okula montsuz gittiğini, havaların soğuk olmasından dolayı üşüdüğünü dile getirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 10:53 Kaynak: AA

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