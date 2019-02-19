Son Dakika Haberleri: Pakistanlıların Hint Şehrini Terketmesi İstendi

Pakistanlıların Hint Şehrini Terketmesi İstendi

36 dakika önce

Hindistan'ın Racastan eyaletinin Bikaner kentinde yaşayan Pakistan vatandaşlarının 48 saat içinde kentten ayrılmaları istendi.

Pakistanlıların Hint Şehrini Terketmesi İstendi, System.String[]
Hindistan'ın Racastan eyaletinin Bikaner kentinde yaşayan Pakistan vatandaşlarının 48 saat içinde kentten ayrılmaları istendi.

NDTV sitesinde yer alan habere göre, Pakistan sınırında yer alan Bikaner kenti yönetimi, geçen hafta Keşmir'deki saldırı sonrasında yeniden yükselen Pakistan Hindistan geriliminin ardından, kentte yaşayan Pakistan vatandaşlarının 48 saat içinde şehirden ayrılmasını talep etti.

Pakistanlılara otel ve pansiyonlarda oda verilmemesi kararı da alınan kentte, bölge sakinlerine Pakistanlıları işe almaması ve karşılıklı ticaret yapmaması uyarısında bulunuldu.

Kent yönetiminden yapılan açıklamada, "Pakistan'dan gelen bilinmeyen aramalar açılmayacak, hiçbir vatandaş bilinmeyen kişilerle bilgi alışverişinde bulunmayacak ve hiç kimse Pakistan'a ait sim kartı kullanmayacak." denildi.

Bu talimatların iki ay geçerli olacağı belirtildi.

Pakistan ve Hindistan arasındaki gerilim, 14 Şubat'ta Keşmir'de yaşanan saldırıyla yeniden tırmanmıştı.

Hindistan kontrolündeki Keşmir'de düzenlenen saldırıda 44 Hint askeri ölmüş, Hindistan saldırganların Pakistan tarafından desteklendiğini iddia etmişti.

Pakistan ise bu iddiaları reddetmiş ve saldırıyı kınayan bir açıklama yapmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 04:14 Kaynak: AA

Hindistan, Pakistan, Güncel
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