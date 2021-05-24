Pakistanlıyı tavana asıp, saatlerce sallandırmışlar! İstanbul'un göbeğinde gerçekleşen rehine dehşetinden yeni görüntüler - Son Dakika

Kağıthane'de 12 Mayıs tarihinde Çakmak Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, Pakistan uyruklu Nauman Khalid A.(29) kimliği belirsiz 6 kişi tarafından kaçırılarak rehin alındı. Şüphelilerin, rehin aldıkları kişinin ailesine Yunanistan menşeili yabancı hat üzerinden WhatsApp yoluyla çeşitli işkence görüntüleri göndermesi üzerine, aile polise ihbarda bulundu. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, gelen ihbar üzerine çalışma başlattı.

100 BİN LİRA FİDYE İSTEDİLER

Şüpheliler, işkence görüntülerini rehin aldıkları kişinin ailesine yolladıktan kısa bir süre sonrasında, serbest bırakmak için 100 bin lira fidye istedi. Polis ekipleri, gerçekleştirdikleri teknik takip sonucunda şüphelilerin ve rehin alınan Nauman Khalid A.'nın Fatih ilçesinde bir adreste bulunduğunu tespit etti.

BİR KİŞİYİ DAHA REHİN ALMIŞLAR

15 Mayıs tarihinde yapılan operasyon neticesinde Nauman Khalid A.'nın yanı sıra Pakistan uyruklu İpsar A.(20)'nında rehin alındığı belirlendi. Olayı organize ettiği öğrenilen Hindistan uyruklu Dvanad T.(26) ile Charan Kamal S.(24), Muhammad Raid E.(26), Abubekir A.(40), Ergün E.(42) ve Eigab A.(26) isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, rehin alınan kişiler kurtarılarak ailelerine teslim edildi.

İŞKENCE GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Nauman Khalid A.'nın, işkenceye maruz kaldığı görüntüler, video ile kayıt altına alınıp ailesine gönderilen görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde ayaklarından tavana astıkları ve defalarca vurup salladıkları görüldü. Öte yandan, Yunanistan menşeli yabancı hat üzerinden Whatsapp yoluyla gönderilen mesajlar ortaya çıktı.