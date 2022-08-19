Macaristan'da Kuraklık Velence Gölü'nün Kur Umasına Neden Oldu - Son Dakika
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Macaristan'da Kuraklık Velence Gölü'nün Kur Umasına Neden Oldu

19.08.2022 17:48
Macaristan'da Kuraklık Velence Gölü'nün Kur Umasına Neden Oldu

PAKOZD, 19 Ağustos 2022 (Xinhua) -- Macaristan'ın Fejer ilçesine bağlı Pakozd köyü yakınlarındaki Velence Gölü'nden bir manzara görülüyor, 18 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Attila Volgyi/Xinhua)

PAKOZD, 19 Ağustos 2022 (Xinhua) -- Macaristan'ın Fejer ilçesine bağlı Pakozd köyü yakınlarındaki Velence Gölü'nden bir manzara görülüyor, 18 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Attila Volgyi/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua

Macaristan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Macaristan'da Kuraklık Velence Gölü'nün Kur Umasına Neden Oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Macaristan'da Kuraklık Velence Gölü'nün Kur Umasına Neden Oldu - Son Dakika
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