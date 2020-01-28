Paksitan'da parfüm fabrikasında patlama: 12 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

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Paksitan'da parfüm fabrikasında patlama: 12 ölü, 2 yaralı
6 saat önce
Pakistan'da parfüm fabrikasında meydana gelen patlama sonucunda 12 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de ağır yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 12:48 Kaynak: DHA
Pakistan'da parfüm fabrikasında meydana gelen patlama sonucunda 12 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de ağır yaralandı. Patlamanın ardından fabrikada yangın çıktı.
Pakistan'ın Lahore kentindeki parfüm fabrikasında meydana gelen patlamada 12 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de ağır yaralandı. Patlamanın ardından fabrikanın çatısının çöktüğü ve yangın çıktığı belirtildi. Patlama sırasında fabrikada 15 işçinin bulunduğu, kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
Görüntü Dökümü
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-Fabrika yangınından görüntü
-Enkazdaki çalışmalardan görüntü
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