Paksitan'da parfüm fabrikasında patlama 12 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Paksitan'da parfüm fabrikasında patlama 12 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Paksitan'da parfüm fabrikasında patlama 12 ölü, 2 yaralı

7 saat önce

Paksitan'da parfüm fabrikasında patlama 12 ölü, 2 yaralıPakistan, (DHA)- Pakistan'da parfüm fabrikasında meydana gelen patlama sonucunda 12 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de ağır yaralandı.

Paksitan'da parfüm fabrikasında patlama 12 ölü, 2 yaralı

Pakistan, (DHA)- Pakistan'da parfüm fabrikasında meydana gelen patlama sonucunda 12 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de ağır yaralandı. Patlamanın ardından fabrikada yangın çıktı.

Pakistan'ın Lahore kentindeki parfüm fabrikasında meydana gelen patlamada 12 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de ağır yaralandı. Patlamanın ardından fabrikanın çatısının çöktüğü ve yangın çıktığı belirtildi. Patlama sırasında fabrikada 15 işçinin bulunduğu, kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Paksitan'da parfüm fabrikasında patlama 12 ölü, 2 yaralı

Pakistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 12:55 Kaynak: DHA
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