Son Dakika Haberleri: Pala Dayı" Mesleğini 56 Yıldır Azimle Sürdürüyor

Pala Dayı" Mesleğini 56 Yıldır Azimle Sürdürüyor

1 saat önce

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle kalp pili takılan "Pala Dayı" lakaplı, doğuştan engelli 74 yaşındaki İsmet Erkan, çırak olarak başladığı ayakkabıcılık mesleğini 56 yıldır sürdürüyor.

Pala Dayı
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle kalp pili takılan "Pala Dayı" lakaplı, doğuştan engelli 74 yaşındaki İsmet Erkan, çırak olarak başladığı ayakkabıcılık mesleğini 56 yıldır sürdürüyor.

Çocuk yaşlarda bir süre çobanlık yapan Erkan, 18 yaşında bir ayakkabıcı ustasının yanına çırak olarak girdi.

Burada 2,5 yıl çalışan ve zamanla mesleğin inceliklerini öğrenen Erkan, ilçe merkezinde açtığı 6 metrekarelik dükkanında, 56 yıldır müşterilerinin ayakkabılarını tamir edip boyuyor.

Erkan, elinden geldiği sürece mesleğini sürdürmek istiyor.

"Meslek artık ölmeye başladı"

İsmet Erkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ayakkabıcılık mesleğini çok sevdiğini söyledi.

Gücü yettiği sürece mesleğini sürdürmeye devam edeceğini aktaran Erkan, "2,5 sene usta yanında çalıştıktan sonra dükkan açtım. Bugüne kadar da mesleğimi sürdürdüm. Çalışmayı seviyorum." dedi.

Erkan, ayakkabıcılığın günden güne teknolojiye yenik düştüğünü ifade ederek, "Doğuştan engelliyim. Aynı zamanda kalp piliyle yaşıyorum. Meslek artık ölmeye başladı. Önem veren yok, biz de vakit geçiriyoruz. İşimi severek yapıyorum." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 02:40 Kaynak: AA

Akyazı, Sakarya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kıskanç Kadın, Sevgilisi İçin Bastırdığı Tişörtle Sosyal Medyayı Salladı Eşinin Ailesinden 3 Kişiyi Öldüren Damat, Katliamı 400 Bin Lirayı Beğenmeyince Yapmış

Hakan Şükür'ün Babası Hakim Karşısına Çıktı Son Dakika! Cezaevinde Açlık Grevi Yapan Eski CHP Milletvekili Eren Erdem Açlık Grevini Sonlandırdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.2.2019 16:19:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Pala Dayı" Mesleğini 56 Yıldır Azimle Sürdürüyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]