Pala ile restorana giren yabancı uyruklu saldırgan öldürüldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Pala ile restorana giren yabancı uyruklu saldırgan öldürüldü - Son Dakika

Pala ile restorana giren yabancı uyruklu saldırgan öldürüldü

1 saat önce

Pala ile restorana giren yabancı uyruklu saldırgan öldürüldü (2)

Pala ile restorana giren yabancı uyruklu saldırgan öldürüldü (2)

Pala ile restorana giren yabancı uyruklu saldırgan öldürüldü

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 02:53 Kaynak: DHA
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Son Dakika

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