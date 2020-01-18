Pala ile restorana giren yabancı uyruklu saldırgan öldürüldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Pala ile restorana giren yabancı uyruklu saldırgan öldürüldü - Son Dakika

Pala ile restorana giren yabancı uyruklu saldırgan öldürüldü

6 saat önce

BAYRAMPAŞA'DA elindeki pala ile bir restorana giren Bulgaristan uyruklu Milen Bahchevanov (33) paniğe neden oldu.

BAYRAMPAŞA'DA elindeki pala ile bir restorana giren Bulgaristan uyruklu Milen Bahchevanov (33) paniğe neden oldu. Bağırarak restorandaki malzemeleri kıran şahıs ikna edilemeyince polisler tarafından bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan saldırgan hayatını kaybetti. Saldırganın etkisiz hale getirildiği anlar ise vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Olay saat 22.00 sıralarında Bayrampaşa Yıldırım Mahallesi Şehit Kamil Balkan Caddesi'ndeki restoranda yaşandı. Bulgaristan uyruklu olduğu öğrenilen Milen Bahchevanov (33) henüz bilinmeyen bir nedenle elindeki pala ile restorana daldı. Aniden restorandaki malzemeleri kırmaya başlayan Bahchevanov panik yarattı. Müşteriler aniden kendilerini restorandan dışarıya atarken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri bir süre şahsı ikna etmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. Bahchevanov'un tekrar etrafa saldırması üzerine polis ateş açarak saldırganı bacağından vurdu. Bu sıralarda çıkan arbedede bir bekçi de kolundan yaralandı.

Bacağından vurularak etkisiz hale getirilen Bahchevanov, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Bahchevanov doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olay sonrası polis ekipleri restorandaki müşterilerden bilgi alarak, güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Bahchevanov'un sağlık sorunları olduğu iddia edilirken olayı neden işlediği araştırılıyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Pala ile restorana giren yabancı uyruklu saldırgan öldürüldü

Bulgaristan, Bayrampaşa, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 08:29 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Drift attı polise yakalandı, ehliyetine 2035'e kadar el konuldu
Sabiha Gökçen'de yer alan uyku kabinleri, fiyatına rağmen ilgi görüyor Haftalık 40 lira için her gün hurda topluyor Kars'ta kaşları buz tutan vatandaşa "Hava soğuk mu?" sorusu yöneltildi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2020 14:48:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Pala ile restorana giren yabancı uyruklu saldırgan öldürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]