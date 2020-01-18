Pala ile restorana giren yabancı uyruklu saldırgan öldürüldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Pala ile restorana giren yabancı uyruklu saldırgan öldürüldü - Son Dakika

Pala ile restorana giren yabancı uyruklu saldırgan öldürüldü

6 saat önce

PALA İLE RESTORANA GİREN YABANCI UYRUKLU SALDIRGAN ÖLDÜRÜLDÜ (Gündüz görüntüleri)

PALA İLE RESTORANA GİREN YABANCI UYRUKLU SALDIRGAN ÖLDÜRÜLDÜ (Gündüz görüntüleri)

Pala ile restorana giren yabancı uyruklu saldırgan öldürüldü

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 01:00 Kaynak: DHA
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Son Dakika

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