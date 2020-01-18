Pala ile restorana giren yabancı uyruklu saldırgan öldürüldü - Son Dakika

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Pala ile restorana giren yabancı uyruklu saldırgan öldürüldü
6 saat önce
PALA İLE RESTORANA GİREN YABANCI UYRUKLU SALDIRGAN ÖLDÜRÜLDÜ (Gündüz görüntüleri)
Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 01:00 Kaynak: DHA
PALA İLE RESTORANA GİREN YABANCI UYRUKLU SALDIRGAN ÖLDÜRÜLDÜ (Gündüz görüntüleri)
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