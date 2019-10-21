Palace, City'nin Şampiyonluk Ümitlerini Yaralıyor
13 dakika önce
2014-15 sezonunda şampiyonluk yarışındaki Manchester City'i konuk eden Crystal Palace, güçlü rakibini 2-1 mağlup ederek şampiyonluk ümitlerine büyük bir yara vermişti.
2014-15 sezonunda şampiyonluk yarışındaki Manchester City'i konuk eden Crystal Palace, güçlü rakibini 2-1 mağlup ederek şampiyonluk ümitlerine büyük bir yara vermişti.
Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 02:29
Samsunspor kaptanı Caner Arıcı'dan arkadaşlarına tepki: Adamlar yol yapıp geliyor, niye gelmiyorsunuz lan Beşiktaş CEO'su Gökhan Sarı görevinden istifa etti Batuhan Karadeniz 2 gol attı, Bandırmaspor kazandı Galatasaray'da Luyindama yolcu! Yerine oyuncu bakılıyor