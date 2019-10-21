Son Dakika Haberleri: Palace, City'nin Şampiyonluk Ümitlerini Yaralıyor
Son Dakika Spor Palace, City'nin Şampiyonluk Ümitlerini Yaralıyor

Palace, City'nin Şampiyonluk Ümitlerini Yaralıyor

13 dakika önce

2014-15 sezonunda şampiyonluk yarışındaki Manchester City'i konuk eden Crystal Palace, güçlü rakibini 2-1 mağlup ederek şampiyonluk ümitlerine büyük bir yara vermişti.

2014-15 sezonunda şampiyonluk yarışındaki Manchester City'i konuk eden Crystal Palace, güçlü rakibini 2-1 mağlup ederek şampiyonluk ümitlerine büyük bir yara vermişti.

Palace, City'nin Şampiyonluk Ümitlerini Yaralıyor

Manchester City, Crystal Palace, Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 02:29 
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