Paladyum 2,000 doları gördü - Son Dakika

Paladyum 2,000 doları gördü

Otomotiv sektöründe kullanılan paladyumun fiyatı, küresel ekonomide toparlanmaya ilişkin verilerin etkisiyle yeniden 2,000 doları aştıktan sonra 1,995 - 2,000 dolar arasında çekildi.

Otomotiv sektöründe kullanılan paladyumun fiyatı, küresel ekonomide toparlanmaya ilişkin verilerin etkisiyle yeniden 2,000 doları aştıktan sonra 1,995 - 2,000 dolar arasında çekildi.

Pandemi öncesi 27 Şubat'ta 2,879 dolar ile bu yılın zirvesini gören paladyumun fiyatı, 18 Mart'ta 1,599 dolar ile yılın en düşük düzeyini gördükten sonra hafif toparlandı.

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Aynı zamanda beyaz altın elde edilmesinde kullanılan paladyum, hibrit motorlu ve benzinli araçlarda bulunan egzoz sistemlerinin katalitik konventörlerinde kullanılıyor. Araçların kritik bir bileşeni olan katalitik konventörler, karbonmonoksit ve azotdioksit gibi toksik gazları büyük ölçüde temizliyor.

Küresel emtia piyasalarında;

Brent petrol yüzde 0.55 düşüşle 43.13 dolar,

Batı Teksas yüzde 0.66 düşüşle 40.70 dolar,

altın yüzde 0.25 artışla 1,813.75 dolar,

gümüş yüzde 1.45 artışla 18.99 dolar,

bakır yüzde 0.69 artışla 6,236.00 dolar,

platin yüzde 0.79 düşüşle 843.22 dolar,

paladyum yüzde 4.18 artışla 1,997.14 dolar düzeyindeydi.

İç piyasada ise, gram altın 400 lira, çeyrek altın 657 lira, Cumhuriyet altını da 2,617 liradan satılıyor.

Gümüşün ons fiyatı 19 dolar ile geçen Eylül ayından bu yana en yüksek düzeye tırmandı. Altından sonra gümüşün fiyatı da, Covid-19 vaka sayılarında hızlı artışın etkisiyle, hisse senedi borsalarından çıkan yatırımcıların alımlarıyla hızla yükseldi.

Gümüşteki hızlı tırmanış, altın fiyatlarının, Covid-19 krizine bağlı güvenli liman talebinin desteğiyle, 2011 yılından bu yana ilk kez ons başına 1,800 doları aşmasının ardından yaşandı.

Spot gümüş fiyatları 19 doları gördükten sonra yüzde 1.41 artışla 18.98 dolar düzeyinde hareket ediyor. Altın fiyatları da yüzde 0.31 artışla 1,814.81 dolara yükseldi.

İç piyasada ise, gümüşün gram fiyatı dünkü 4.12 lira düzeyinden 4.20 liraya kadar yükselirken, gram altın 400 lira, çeyrek altın 657 lira, Cumhuriyet altını da 2,615 liradan satılıyor.

Ikon Menkul'ün gümüş fiyatları analizinde, hafta başından bu yana kademeli olarak yükselişini sürdüren gümüşün dün itibariyle 18.66 düzeyini zorlarken, bugün bu düzeyin üzerinde tutunmaya çalıştığına işaret edilerek, "Bu seviye üzerinde kalma çabasıyla  birlikte gün içinde 18.86 direncini güçlü şekilde zorlasa da şimdilik bu seviye direnç olarak kalmaya devam ediyor. 18.66 üzerindeki günlük  mum kapanışları pozitif eğilimi sürdürebilir ve 18.86 direnci üzerindeki günlük mum kapanışları da pozitif eğilimi güçlendirebilir" denildi.


Koronavirüs, Gümüş, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 17:12 Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Paladyum 2,000 doları gördü - Son Dakika Ekonomi
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