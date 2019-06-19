Son Dakika Haberleri: Paladyum fiyatları 1,500 doalrı aştı
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Paladyum fiyatları 1,500 doalrı aştı

53 dakika önce

– Paladyum fiyatları, 1,500 doları aşarak 27 Mart'tan bu yana en yüksek düzeyine ulaştı.

Paladyum fiyatları 1,500 doalrı aştı, System.String[]
– Paladyum fiyatları, 1,500 doları aşarak 27 Mart'tan bu yana en yüksek düzeyine ulaştı.
Avrupa Birliği'nde otomobil satışlarında görülen sekiz aylık düşüş sonrasında, Mayıs ayında görülen yıllık bazlı artışın etkisiyle, paladyum fiyatları yükseldi.
Otomobilllerin katalitik dönüştürülerinde kullanılan paladyum yüzde 1.24 artışla 1,500.24 dolara kadar yükseldi.
Altın yüzde 0.19 düşüşle 1,344.16 dolara, gümüş yüzde 0.1 düşüşle 15 dolara ve platin yüzde 0.08 düşüşle 804.3 dolara geriledi.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 05:01 Kaynak: DHA
Avrupa Birliği, 27 Mart, Ekonomi
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